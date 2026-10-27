M jak miłość, odcinek 1952: Majka nie zniesie widoku Mateusza z Sarą! Nie tylko Tomek jej dowali, ale nawet przyjaciółka - ZDJĘCIA

Sara poderwie Mateusza, a Majka w 1952 odcinku "M jak miłość" będzie żałowała!

Mina Majki w finale 1952 odcinka "M jak miłość" będzie mówiła wszystko! Mateusz przyjmie zaproszenie Sary Kaniewskiej na wspólną podróż z Grabiny do Warszawy, a ona będzie musiała patrzeć na to, jak inna kobieta sprzątnie jej Mostowiaka sprzed nosa. Skoro jednak Majka nie potrafi się zdecydować, czy naprawdę kocha Tomka, czy zakochała się w Mateuszu, to już jej strata!

Jak tylko w 1952 odcinku "M jak miłość" Mateusz załatwi z Sarą warunki wynajęcia jej domu przez Michała (Tomasz Rożniatowski) i Ewelinę (Anna Jarosik) Winiarów, śliczna sąsiadka zaproponuje, że zawiezie go z powrotem do stolicy. Bo dom na wsi odziedziczyła po ciotce, nie chce go na razie sprzedawać, ale wynająć, by trochę na nim zarobić. Z kolei w Warszawie prowadzi własny biznes - siłownię, w której jest też instruktorką.

Bez większego trudu Sara oczaruje Mateusza, który w 1952 odcinku "M jak miłość" ulegnie jej urokowi i zacznie z nią coraz śmielej flirtować. Zgodzi się też chętnie na podwózkę do Warszawy.

- Ja się zabiorę z Sarą. Po drodze omówimy harmonogram prac... - wyjaśni przyjaciołom, z którymi pożegna się przed domem w Grabinie. I wsiądzie do auta Sary z uśmiechem. Na co Majka nie będzie mogła patrzeć.

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Złośliwe komentarze Tomka o Mateuszu i Sarze w 1952 odcinku "M jak miłość"

Dla Tomka stanie się jasne, że Sara ma ochotę na Mateusza, więc w 1952 odcinku "M jak miłość" od razu zacznie komentować szanse Mostowiaka na romans ze starszą kobietą.

- Harmonogram? Jasne... Ewidentnie laska wie, czego chce. A chce naszego Mostowiaka - oceni chłopak Majki.

- No i dobrze. Mati powinien się z kimś spotykać, zamiast czekać nie wiadomo na co... - zauważy Matylda (Klementyna Lamort).

- Zgadzam się! - dorzuci Janek (Jakub Sirko).

- Racja! Widać, że to doświadczona kobieta. Nasz Mostowiak się przy niej niejednego nauczy... - Tomek będzie się świetnie bawił kosztem Mateusza.

- Dobra! Możemy jechać po prostu... - przerwie mu Majka, coraz bardziej zazdrosna o Mateusza.

- Tak mała, już!

Przyjaciółka Majki w 1952 odcinku "M jak miłość" nie odpuści w sprawie Sary

W drodze z Grabiny do Warszawy w 1952 odcinku "M jak miłość" Majce dowali także Matylda, która nie odpuści tematu Sary. Jakby chciała sprawdzić, czy przyjaciółka wreszcie przejrzy na oczy i dotrze do niej, że straciła tak fajnego chłopaka. Bo z Sarą raczej nie będzie miała szans. - Laska jest spoko w sumie... Może trochę nachalna. Ale z drugiej strony, co ma robić, moim zdaniem jest już po 30.stce...

- Podobno prowadzi siłownię. No, no... Kobieta z własnym biznesem, nieruchomość w malowniczym punkcie, nasz Mati może się przy niej ustawić... - Tomek będzie analizował, czy Sara to dobra kandydatka na dziewczynę dla Mostowiaka, ile może dzięki niej zyskać

- Ale ty masz chyba większe możliwości, co? - przypomni mu Janek, choć Tomek w 1952 odcinku "M jak miłość" zrezygnuje ze ślubu z Justyną dla pieniędzy jej ojca.

Tymczasem Majka zacznie przypominać sobie ostatnie romantyczne chwile spędzone z Mateuszem w Kozienicach.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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