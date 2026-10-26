M jak miłość, odcinek 1951: Paweł przyzna się, że zniszczył małżeństwo Marysi. To przez niego Artur znalazł sobie kochankę - ZDJĘCIA

Przykra rozmowa Pawła i Magdy o rozstaniu Rogowskich w 1951 odcinku "M jak miłość"

Przyjazd Pawła z synem Antosiem do Grabiny w 1951 odcinku "M jak miłość" nastąpi już po tym, jak Marysia pojedzie na Mazury, by poukładać sobie wszystko po rozstaniu z Arturem! Ponieważ w domu Mostowiaków zostaną tylko Barbara i Basia (Karina Woźniak), Zduński postanowi na jakiś czas przeprowadzić się na wieś, żeby opiekować się nie tylko chorującą na serce babcią, lecz także nastoletnią siostrą.

Pobyt w Grabinie będzie dla Pawła okazją, by w 1951 odcinku "M jak miłość" szczerze porozmawiać z Magdą o tym, co teraz dzieje się w jego rodzinie. Z najbliższą przyjaciółką łączy go od wielu lat szczególna wieź, rozumieją się bez słów, ale tym razem Magda nie będzie się spodziewała tego, co usłyszy od Pawła. Szczególnie, że trudno jej będzie zrozumieć, jak doszło do rozstania Marysi i Artura.

- Nie mogłam w to uwierzyć, jak to usłyszałam. Dorośli ludzie, tyle lat razem, miłość, szczęście, wszystko mieli... I po prostu jak oni... - zacznie Magda, a Paweł od razu ją poprawi, bo to Artur dopuścił się zdrady, zniszczył cudowne małżeństwo!

- On... Ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć - w głowie Zduńskiego będzie słuchać gniew wobec ojczyma.

- Przykro mi...

- Miał kobietę, która go kocha, na którą zawsze mógł liczyć i to wszystko spieprzył! Rozpieprzył całą swoją rodzinę! Mam poczucie winy... - stwierdzi nagle Paweł, który nie daruje Arturowi romansu z Joanną (Dominika Sakowicz).

- Ty? Dlaczego? - zapyta Magda zaskoczona tym wyznaniem.

Paweł w 1951 odcinku "M jak miłość" powie Magdzie, że przez niego Marysia nie miała czasu dla Artura

W tym momencie w 1951 odcinku "M jak miłość" Paweł wróci do wydarzeń sprzed kilku miesięcy, kiedy po śmierci Franki (Dominika Kachlik), odciął się od rodziny, zostawił Antosia w Grabinie, powierzył go opiece Marysi, a sam na wiele tygodni zaszył się w domku w lesie nad jeziorem, gdzie pił i pogrążał się w rozpaczy po stracie żony.

- Może gdybym nie zostawił Antka mamie, to miałaby więcej czasu...

Magda w 1951 odcinku "M jak miłość" od razu zaprotestuje. - Nie no co ty! Błagam cię, nie opowiadaj takich rzeczy! Artur powinien przy niej być, rozumiesz? Stać murem obok, pomagać, wspierać! Zwłaszcza w takim momencie!

- Zobacz jak to jest, niektórzy potrafią sobie sami zgotować piekło z życia, a niektórzy po prostu mają pecha - Paweł nie będzie mógł patrzeć na to, jak Artur zniszczył szczęśliwą rodzinę, której Zduński został pozbawiony po śmierci Franki.

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Rozstanie Rogowskich, wyjazd Marysi i rozwód, który będzie raczej przesądzony w 1951 odcinku "M jak miłość" pogłębią poczucia winy Pawła, który pod wpływem rodzinnego dramatu nie zapanuje nad nienawiścią, która zatruwa jego serce!

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 20.50 w TVP2.

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