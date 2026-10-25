M jak miłość, odcinek 1951: Paweł boleśnie zrani Agnes! Wypomni jej, że Antoś to nie jej dziecko - WIDEO

Przykre słowa Pawła do Agnes o jego synu w 1951 odcinku "M jak miłość"

Za troskę jaką Agnes okazuje Pawłowi i jego synowi w 1951 odcinku "M jak miłość" Zduński odwdzięczy się w tak podły sposób! Mimo że zawsze może liczyć na przyjaciółkę, która jest dla niego jak przybrana siostra, a podczas kolejnego pobytu w domu w Grabinie to właśnie Agnes odciąży go w opiece nad Antosiem, Paweł uzna, że najwyższa pora, by postawić granice w ich relacjach.

To, co Agnes usłyszy od Pawła w 1951 odcinku "M jak miłość" i sposób w jaki powie do niej, że Antek to nie jej dziecko, sprawi, że młoda lekarka poczuje, jakby wbił jej nóż w serce. Przecież kocha Pawła i jego syna. Chce dla nich jak najlepiej, ale teraz Zduński wyraźnie da jej do zrozumienia, że zaczyna mu się narzucać.

Jak dojdzie do tego, że w 1951 odcinku "M jak miłość" czuła opieka Agnes nad Antosiem nie spodoba się Pawłowi? Po przyjeździe do Grabiny mały Zduński zacznie marudzić, a jego zachowanie będzie sygnał, że rozkłada go jako chora. Agnes jako pediatra będzie czuła nad Antkiem całą noc. I właśnie wtedy Paweł uzna, że przypisała sobie rolę matki Antosia.

- Widzisz, mały jest zdrowy. Mówiłam... Jest zdrowy, tylko zmęczony po tej wczorajszej nocy - Agnes odetchnie z ulgą, kiedy zobaczy, że Antoś czuje się lepiej.

- Ale nie musiałaś do niego tyle razy w nocy wstawać. To nie twoje dziecko... - Paweł rzuci w jej stronę przykre słowa, po których lekarka poczuje, jakby jej serce rozpadło się na kawałki.

- Jasne, przepraszam. Ja wiem, że może się czasem narzucam, ale ten mały po prostu zawrócił mi w głowie... - wytłumaczy się przed Zduńskim.

Paweł nie przeprosi Agnes za podłą odzywkę w 1951 odcinku "M jak miłość"

Co na to Paweł w 1951 odcinku "M jak miłość"? Od razu zmieni temat, żeby nie sprawiać Agnes większego bólu. Ale nawet nie przeprosi za to, jak w podły sposób się do niej zwrócił. - To co, dzisiaj w nocy nie ugrasz ani minutki - powie do Antosia. - Mamy z ciocią do nadrobienia serial. Seansik wieczorem? - zaproponuje Agnes.

- No spoko... - odpowie.

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Co dalej z Agnes i Pawłem w "M jak miłość"? Czy będą razem?

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Amanda Mincewicz i Rafał Mroczek nie tylko uchylili rąbka tajemnicy, jak dalej rozwinie się wątek Agnes i Pawła, ale też zapowiedzieli, że jej miłość do Zduńskiego i jego syna póki co pozostanie nieodwzajemniona. Bo dla Pawła Agnes jest tylko przyjaciółką, która nie zastąpi mu zmarłej żony Franki (Dominika Kachlik).

- Agnes pojawiła się w życiu Pawła dosyć niespodziewanie. A kim jest dla Pawła? Myślę, że to jest dla niego chwilowa szansa, żeby Agnes w takich trudniejszych momentach mogła zaopiekować się jego synem. Paweł zauważa, że Agnes zawsze pojawia się w momencie, kiedy potrzeba. Ale też zawsze pojawia się w momencie na mniej oczekiwanym. Czy to mu pasuje? Nie zawsze ta obecność Agnes jest mu na rękę. Paweł stawia tą granicę z prostej przyczyny - ponieważ widzi, że ta relacja między Agnes i Antkiem jest coraz bliższa i to uczucie, którym Agnes darzy Antka jest uczuciem matczynym. A chyba Pawłowi nie do końca to pasuje... - wyjaśnił Rafał Mroczek.

- Pomaganie drugiemu człowiekowi daje Agnes dużo radości i dużo miłości do działania dalej. Czuje wielką empatię, bo sama przeżyła trudne momenty w życiu. Ten ból, który Paweł przeżywa, a także Agnes ich razem łączy. To jest coś o czym nie muszą komunikować. Jest to takie porozumienie wewnętrzne. Agnes z dobrej woli stawia potrzeby Antka i Pawła ponad swoje. To jest jej sposób okazywania miłości i czucia czegoś większego... Agnes zadaje sobie sprawę, że jej miłość do Antka jest może zbyt intensywna. Ale z drugiej strony, czy jest coś takiego, jak za dużo miłości? - dodała Amanda Mincewicz.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Paweł boleśnie zrani Agnes! Przypomni jej, że Antoś to nie jej dziecko

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