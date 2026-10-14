M jak miłość, odcinek 1951: Basia nie wybaczy zdradzieckiemu Arturowi! Tylko Pawłowi powie, o co ma największy żal do ojca - ZDJĘCIA

Basia już nie daruje zdradzieckiemu Arturowi w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia w końcu zdecyduje się porozmawiać na temat kolejnej zdrady Artura. Szczególnie, że tym razem będzie już zdecydowanie większą dziewczynką niż miało to miejsce wtedy, gdy jej ojciec wplątał się w pierwszy romans z kochanką Teresą (Dominika Łakomska). Wówczas młoda Rogowska nawet nie miała pojęcia, że w życiu ojca pojawił się ktoś trzeci i dlatego tak naprawdę Rogowski ich opuścił. Ale teraz będzie zupełnie inaczej.

Zwłaszcza, że przecież Basia sama domyśliła się zdrady Artura. I choć i teraz bliscy próbowali to przed nią ukryć, to widząc stan Marysi, nastolatka sama do tego doszła, a Rogowska nie zaprzeczyła. Już wtedy ich córka otwarcie zapowiedziała, że nigdy mu tego nie wybaczy i w 1951 odcinku "M jak miłość" zdania nie zmieni. Tym bardziej, że będzie mieć do niego żal o coś jeszcze!

Rogowska nie wybaczy ojcu, że zostawił rodzinę w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" młoda Rogowska otworzy się przed Zduńskim, który już także będzie wiedział o kolejnej zdradzie Artura. Basia wyzna Pawłowi, że ma największy żal do ojca nie tylko o to, że zostawił ich matkę, ale również ją i całą rodzinę Mostowiaków.

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia kompletnie nie będzie mogła się z tym pogodzić. Zwłaszcza, że przecież zawsze miała z ojcem dobrą relację. Ale jego romans, konsekwencją którego będzie jego odejście po wyrzuceniu przez Marysię, wszystko zmieni.

- On nie zostawił tylko mamy. Ale całą rodzinę. Nigdy mu tego nie wybaczę - zapowie mu Basia.

Rogowski zawalczy o córkę w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Ale oczywiście, Artur tak łatwo się nie podda i będzie robił wszystko, aby odzyskać nie tylko żonę, ale i córkę. Tym bardziej, że teściowa Barbara (Teresa Lipowska) już będzie po jego stronie. Dlatego w 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowski ponownie zjawi się przed jej rodzinnym domem, aby tym razem błagać o wybaczenie Basię.

Szczególnie, że w 1953 odcinku "M jak miłość" nie będzie tam Marysi, która uda się do spa na Mazurach, załatwionego przez Kingę (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) w porozumieniu z Agnes (Amanda Mincewicz). Jednak czy Artur w ogóle będzie miał na co liczyć? Zwłaszcza po zapowiedziach jego córki. Czy Basia dotrzyma słowa i odrzuci go jak Rogowska? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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