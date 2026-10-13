M jak miłość. Fani odwracają się od Barbary po zdradzie Artura. Burza o jeden komentarz Mostowiakowej!

Kiepska rada Barbary po zdradzie Marysi

Zdrada Marysi przez Artura (Robert Moskwa) jest jednym z najbardziej komentowanych wątków ostatnich lat. Nikt nie spodziewał się, że scenariusz odcinków "M jak miłość" obejmie rozbicie niemal idealnego małżeństwa Rogowskich. A jednak lekarz wszedł w romans z Joanną (Dominika Sakowicz), a żona odkryła zdradę w przychodni. Jednak na tym nie koniec, bo przecież pozostaje kwestia - co dalej? I tu właśnie wkroczyła Barbara, która od lat służy radą, wsparciem i mądrością życiową. Za to kochają ją widzowie, że zawsze wie, co powiedzieć. Tym razem jednak fani serialu wyjątkowo ostro podeszli do dość specyficznego zachowania seniorki po zdradzie. W sieci wybuchła burza po tym, co Barbara doradziła zranionej córce.

Barbara doradziła Marysi ratowanie rodziny, a fani grzmią

- Ty się jeszcze rozchorujesz. Nie chciałam się wtrącać, ale nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Marysiu, musisz ratować swoje małżeństwo, rodzinę… Basia jest tak związana z ojcem, ona tak to wszystko przeżywa, nie wie, co się dzieje… Co powiecie wnukom, Piotrkowi, Pawłowi? A co z Agnes? - takie słowa padły w 1947 odcinku "M jak miłość" z ust Barbary, co wywołało lawinę komentarzy.

Fani wściekli po słowach Barbary z "M jak miłość"

Pod postem na Instagramie "M jak miłość" pojawiło się wiele głosów, że reakcja Barbary jest co najmniej dziwna. Przecież Artur zdradził Marysię, okłamywał ją, spędzał czas z młodszą kochanką, a Rogowska do ostatniej chwili myślała, że może uda się zażegnać kryzys. Ostatecznie doznała szoku, kiedy w miejscu swojej pracy zobaczyła lekarza z kochanką i to w dość intymnej sytuacji.

Nietrudno się dziwić, że w takiej sytuacji fani wątku Marysi i Artura z "M jak miłość" są poruszeni. Wiele osób dało znać w komentarzach, że nie zgadza się ze słowami Barbary, a Rogowska nie powinna wybaczać mężowi. Wreszcie mogłaby postawić na siebie i swoje szczęście, skoro mąż rozwalił całe ich życie.

Najgorsza rada w zyciu! Taki cios I to od Matki... Zawsze od kobiety ktora powinna chronic I wspierac No najlepiej - facet zdradza ale trzeba mu wybaczyć 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Barbara weź... Babcia mostowiakowa zawiodła na całej linii wazne by ratować małżeństwo i rodzinę nie ważne co czuje córka Dokladnie… myslenie bo co ludzie powiedzą 😢 dobrze ze to pokolenie juz mija No super rada od matki do corki ...Basi już podziękujemy ...