M jak miłość, odcinek 1953: Marysia uratuje Jerzemu życie! Dowie się o poważnej chorobie Wielickiego - ZDJĘCIA

Marysia znajdzie nieprzytomnego Jerzego w 1953 odcinku "M jak miłość"

W 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia nadal będzie przebywać na Mazurach, gdzie spróbuje dojść do siebie po zdradzie Artura (Robert Moskwa). Wyjazd ma pozwolić jej odpocząć od rodzinnych problemów, ale nieoczekiwane spotkanie z Jerzym Wielickim całkowicie zmieni jej plany. Podczas spaceru Rogowska natknie się na mężczyznę, który będzie potrzebował natychmiastowej pomocy. Sytuacja okaże się na tyle poważna, że nie będzie czasu na zastanawianie się. Marysia przystąpi do resuscytacji, walcząc o życie nieznajomego.

Nie spanikuje ani nie będzie bezradnie czekać na przyjazd ratowników. Na co dzień pracuje w przychodni, ma więc wiedzę medyczną i wie, jak ważna w takiej sytuacji jest szybka reakcja. Na Mazurach wykorzysta swoje umiejętności w najbardziej dramatycznych okolicznościach.

Jerzy jest poważnie chory. Marysia pozna prawdę o stanie Wielickiego

Dopiero później okaże się, że Jerzy zmaga się z cukrzycą. To przewlekła choroba, w której organizm nie potrafi prawidłowo regulować poziomu glukozy we krwi. W niektórych sytuacjach może dojść do gwałtownego spadku lub wzrostu cukru, a ciężkie zaburzenia glikemii mogą prowadzić do utraty przytomności i bezpośredniego zagrożenia życia.

W przypadku Wielickiego stan zdrowia będzie wymagał szczególnej uwagi. Marysia przekona się, że mężczyzna, którego dopiero poznaje, zmaga się z poważnym problemem, o którym wcześniej nie miała pojęcia. Po kilku godzinach Jerzy odnajdzie Rogowską, żeby podziękować jej za uratowanie życia. Ich znajomość zacznie się więc od wydarzenia, które trudno będzie uznać za zwykły przypadek. Marysia zobaczy w nim nie tylko eleganckiego i interesującego mężczyznę, ale również człowieka, którego sytuacja zdrowotna może wymagać wsparcia.

Marysia zwierzy się Judycie, a Artur przyjedzie na Mazury

Na Mazurach w 1953 odcinku "M jak miłość" pojawi się także Judyta (Paulina Chruściel). Marysia w końcu opowie jej szczerze o tym, jak bardzo zabolała ją zdrada Artura. Rogowska wciąż będzie próbowała odnaleźć się po rozpadzie małżeństwa, a nowe znajomości nie sprawią, że nagle zapomni o tym, co wydarzyło się w Grabinie. Tymczasem Artur nie zamierza odpuścić. Rogowski przyjedzie do żony i zacznie błagać ją o ostatnią szansę. Będzie chciał ratować ich małżeństwo, choć to właśnie jego romans z Joanną (Dominika Sakowicz) doprowadził Marysię do tak trudnego momentu.