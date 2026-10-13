M jak miłość. Marysia wyjedzie daleko od Artura, ale nie sama! To Judyta teraz przy niej będzie - ZDJĘCIA

Marysia nie wybaczy Arturowi w "M jak miłość". Dotarło do niej, że mąż jej nie kocha!

Zdradzona Marysia w odcinkach "M jak miłość", które będą emitowane na początku listopada, zatroszczy się o siebie i wbrew "dobrym" radom Barbary Mostowiak (Teresa Lipowska) nie będzie chciała ratować małżeństwa z Arturem! Jedna zdradę już kiedyś mężowi wybaczyła, ale teraz sytuacja będzie inna.

Bo romans Rogowskiego i Joanny (Dominika Sakowicz) to coś więcej niż przelotne uczucie, to prawdziwa miłość. Potwierdziła to podła kochanka Artura, która wykrzyczała Marysi w twarz, że jest z nią tylko z litości, bo tylko ją kocha! Zresztą już wcześniej Marysia zauważyła, jak mąż się od niej oddala. Nabrała wątpliwości, czy Artur nadal ją kocha, ale nigdy nie udzielił jej odpowiedzi.

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Propozycja wyjazdu Marysi na Mazury od Zduńskich w 1949 odcinku "M jak miłość"

Propozycja wyjazdu Marysi jak najdalej od Artura pojawi się w 1949 odcinku "M jak miłość", którego emisja w poniedziałek, 19 października. Podczas pobytu u Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) na Deszczowej załamana Rogowska usłyszy, że powinna spędzić trochę czasu w spa na Mazurach, skupić się teraz na sobie i dojść do siebie po zdradzie Artura. Nie od razu jednak Marysia zgodzi się na wyjazd. Kto ją przekona?

Przede wszystkim w 1949 odcinku "M jak miłość" Marysia odbędzie szczerą rozmowę z Krysią Filarską (Hanna Mikuć), której opowie o rozpadzie małżeństwa z Arturem i kryzysie w swoim życiu. Wciąż nie będzie pewna, czy byłaby zdolna wybaczyć Arturowi zdradę, ale nagle pojawi się tęsknota za mężem. To nie wszystko, bo Filarska doradzi Marysi, by myślała teraz przede wszystkim o sobie, zadbała o zdrowie psychicznie i odcięła się od wszystkiego, co sprawia jej ból. A to oznacza, że musi wyrzucić Artura ze swojego życia!

Marysia wyjedzie na Mazury, ale nie sama w "M jak miłość" na początku listopada

Listopad w "M jak miłość" będzie trudnym czasem dla Marysi, która nie zostanie jednak sama. Będzie mogła liczyć na wsparcie swoich dzieci, a także Agnes (Amanda Mincewicz), bo córka Artura od początku stoi po jej stronie, otwarcie potępia romans Rogowskiego! Ważną osobą dla Marysi stanie się też przyjaciółka Judyta, przy której nie raz się już wypłakiwała. To właśnie Judyta, która darzy Marysię wyjątkowym uczuciem, prawdziwą miłości, wyjedzie z nią na Mazury i zadba o to, by przyjaciółka przetrwała najgorsze chwile w swoim życiu.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści

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