Pierwsza miłość, odcinek 4276: Julka będzie ukrywać niepokojące wiadomości. Nikt nie zauważy, że dzieje się coś złego

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-14 10:40

W odcinku 4276 serialu „Pierwsza miłość” Marysia (Aneta Zając) i Kacper (Damian Kulec) skupią się na poważnym problemie w swoim małżeństwie. Mężczyzna ponownie poruszy temat kolejnego dziecka, ale żona jasno da mu do zrozumienia, że nie chce już powiększać rodziny. Tymczasem Julka (Dąbrówka Kruk) zacznie otrzymywać niepokojące wiadomości. Dziewczyna nie zwierzy się jednak bliskim, a jej dziwne zachowanie umknie uwadze rodziców. Czy ktoś w porę zorientuje się, że dzieje się coś złego?

Julka będzie ukrywać niepokojące wiadomości w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4276. odcinku „Pierwszej miłości” Julka (Dąbrówka Kruk) zacznie ukrywać przed bliskimi coś, co powinno wzbudzić ich niepokój. Dziewczyna będzie dostawać niepokojące wiadomości, ale nie zdecyduje się powiedzieć o nich rodzicom. Marysia (Aneta Zając) i Kacper (Damian Kulec) nie zauważą, że z nastolatką dzieje się coś złego. Oboje będą pochłonięci własnymi problemami, przez co nie zwrócą uwagi na jej zachowanie. A powinni być bardziej czujni, choćby ze względu na wcześniejsze niepokojące wydarzenia.

Julka znajdzie się w niebezpieczeństwie w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”?

W 4263. odcinku „Pierwszej miłości” Julka zwróciła uwagę na mężczyznę, który fotografował uczennice pod szkołą. Sprawą zainteresowali się Marysia i Paweł (Mateusz Kościukiewicz), który w 4265. odcinku postanowił sam rozprawić się z podejrzanym. Czy niepokojące wiadomości, które teraz będzie ukrywać dziewczyna, mają związek z tamtymi wydarzeniami? W kolejnym, 4277. odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej alarmująca, a Marysia wpadnie w panikę, gdy Julka nie wróci na noc do domu. Co więcej, nie będzie z nią kontaktu. Marysia znajdzie jej telefon w pokoju na łóżku. Zacznie się panika i nerwowe szukanie szukanie rozwiązania.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4276. odcinka

odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 30 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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Zamyślona Julka sprząta naczynia ze stołu w kuchni. W tle Marysia i Kacper. O serialu przeczytasz na SE Superseriale.
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