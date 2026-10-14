Pierwsza miłość, odcinek 4276: Julka będzie ukrywać niepokojące wiadomości. Nikt nie zauważy, że dzieje się coś złego

Julka będzie ukrywać niepokojące wiadomości w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4276. odcinku „Pierwszej miłości” Julka (Dąbrówka Kruk) zacznie ukrywać przed bliskimi coś, co powinno wzbudzić ich niepokój. Dziewczyna będzie dostawać niepokojące wiadomości, ale nie zdecyduje się powiedzieć o nich rodzicom. Marysia (Aneta Zając) i Kacper (Damian Kulec) nie zauważą, że z nastolatką dzieje się coś złego. Oboje będą pochłonięci własnymi problemami, przez co nie zwrócą uwagi na jej zachowanie. A powinni być bardziej czujni, choćby ze względu na wcześniejsze niepokojące wydarzenia.

Julka znajdzie się w niebezpieczeństwie w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”?

W 4263. odcinku „Pierwszej miłości” Julka zwróciła uwagę na mężczyznę, który fotografował uczennice pod szkołą. Sprawą zainteresowali się Marysia i Paweł (Mateusz Kościukiewicz), który w 4265. odcinku postanowił sam rozprawić się z podejrzanym. Czy niepokojące wiadomości, które teraz będzie ukrywać dziewczyna, mają związek z tamtymi wydarzeniami? W kolejnym, 4277. odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej alarmująca, a Marysia wpadnie w panikę, gdy Julka nie wróci na noc do domu. Co więcej, nie będzie z nią kontaktu. Marysia znajdzie jej telefon w pokoju na łóżku. Zacznie się panika i nerwowe szukanie szukanie rozwiązania.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4276. odcinka

odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 30 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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