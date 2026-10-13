M jak miłość, odcinek 1949: Zdemaskowana Kasia powie Jakubowi prawdę o Sowińskim? Tak Karski podejdzie byłą żonę - ZDJĘCIA

Jakub poprosi Kasię o pilne spotkanie w 1949 odcinku "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub postanowi pilnie spotkać się z Kasią tuż po tym, jak zaangażuje się w sprawę Sowińskiego i znajdzie w jego mieszkaniu naszyjnik swojej byłej żony. Szczególnie, że od razu go rozpozna, bo wcześniej sam go jej podaruje. Dlatego mocno się zdziwi, gdy zobaczy go w mieszkaniu dyrektora, bo przecież Sanocka dalej będzie z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), a o jej relacjach z Aleksandrem, nic nie będzie wiedział.

Oczywiście, w 1949 odcinku "M jak miłość" Karski od razu postanowi to wyjaśnić. Zwłaszcza, że na szali będzie tu postawiona przyszłość Olka (Maurycy Popiel), który będzie głównym podejrzanym w sprawie zniknięcia Aleksandra z racji ich przeszłości. I z tego względu Jakub od razu poprosi byłą żonę o spotkanie, licząc, że coś mu to rozjaśni.

- Muszę pilnie się z tobą spotkać - zapowie jej Jakub.

Karski przyciśnie byłą żonę w 1949 odcinku "M jak miłość"!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia zgodzi się spotkać z byłym mężem, choć jego telefon ogromnie ją zmartwi. Szczególnie, gdy usłyszy poważny ton Jakuba. Ale mimo tego stawi się na spotkanie w parku, gdzie ostatnio też się widzieli razem z Zosią. Jednak tym razem już tak miło nie będzie, gdy Karski wyciągnie przed nią jej naszyjnik.

- Poznajesz? - spyta ją Jakub.

- Dostałam go od ciebie, a skąd go masz? - zdziwi się Kasia.

Wtedy w 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub powie byłej żonie, że znalazł go w mieszkaniu Sowińskiego, przez co jej mina od razu zrzednie. Oczywiście, Karski od razu to wyłapie, bo przecież doskonale będzie ją znał, dlatego zaniepokojony niezwłocznie pociągnie temat.

- Masz jakieś kłopoty? - zapyta ją otwarcie Karski.

Sanocka kolejny raz okłamie byłego męża w 1949 odcinku "M jak miłość"!

Naturalnie w 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie miała ich full. Ale oczywiście do niczego nie przyzna się swojemu byłemu mężowi, gdy zda sobie sprawę, że prawda zadziałała by na jej większą niekorzyść. Dlatego nawet przyciśnięta do muru, kolejny raz posunie się do kłamstwa i przyzna Jakubowi, że nie ma pojęcia, jak jej naszyjnik mógł w ogóle znaleźć się nie tyle w mieszkaniu, co w sypialni Aleksandra.

Tym bardziej, że w 1949 odcinku "M jak miłość" na próżno liczyć, żeby Sanocka przyznała mu się, że spędziła noc z Sowińskim tylko po to, aby on nie wydał przed nim i Mariuszem jej sekretu, że Zosia jest tak naprawdę jego córką. Co prawda, Kasi będzie już coraz trudniej to ukrywać. Szczególnie, gdy jeszcze Aneta (Ilona Janyst) w końcu wygada jej sekret przed Olkiem, to jednak lekarka dalej będzie szła w zaparte. A nawet poprosi jeszcze byłego męża o dyskrecję w tej sprawie. Ale czy w tej sytuacji Jakub jej ją zapewni? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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