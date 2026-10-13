M jak miłość, odcinek 1949: Była dziewczyna Jakuba powie Martynie, co ich łączyło. Iga nie zrezygnuje z Karskiego tak łatwo - WIDEO

Rehabilitantka Iga w 1949 odcinku "M jak miłość" zobaczy Jakuba i Martynę razem! Przerwie ich randkę

Martyna i Jakub rozpoczęli nowy rozdział życia, lecz w 1949 odcinku "M jak miłość" na drodze do ich szczęścia stanie rehabilitantka Iga. Śliczna blondynka, którą Karski poznał, kiedy w klinice Olka (Maurycy Popiel) przechodził rehabilitację, była z nim na zaledwie kilku randkach. Spotykali się jakieś dwa miesiące, ale to wystarczy, by Iga uznała Kubę za faceta, o którego powinna walczyć. Szczególnie, że tak nagle zakończył ich znajomość i zaczął widywać się z Martyną.

Maryla Morydz, która do obsady "M jak miłość" dołączyła pod koniec września, jako Iga zostanie na dłużej w serialu i dość szybko udowodni, że nie chce być dla Jakuba tylko przelotną znajomością. Martyna stanie się jej rywalką!

- Iga do końca nie przyjęła do wiadomości tego, że Jakub jest z Martyną. On jest taki troszeczkę tajemniczy, nie zakomunikował jej tego na tyle mocno i stanowczo, żeby to wzięła do siebie. Skoro jeszcze nie ma obrączki na palcu, to wszystko się może zdarzyć. I ona jest cały czas w grze. Jakub posiada pewne cechy, które są bardzo intrygujące dla Igi, to nie zamierza odpuszczać - wyjaśniła Maryla Morydz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jak dojdzie do tego, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Iga wkroczy na randkę Jakuba i Martyny do bistro "Nasz Zielony Sad"? To będzie czysty przypadek...

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Martyna w 1949 odcinku "M jak miłość" dowie się od Igi, co ją łączyło z Jakubem

Była dziewczyna Karskiego wypatrzy go przy stoliku z Martyną i w 1949 odcinku "M jak miłość" bez żadnych oporów wejdzie do środka. Na widok ślicznej blondynki Martyna uśmiechnie się promiennie. Początkowo nie wiedząc, że to właśnie z tą kobietą spotykał się Jakub, kiedy ona tak nagle go odtrąciła. Kuba przedstawi Igę jako swoją rehabilitantkę. Z kolei Iga usłyszy, że Martyna to bliska przyjaciółka Karskiego.

W tym momencie w 1949 odcinku "M jak miłość" Iga wypali nagle przy Martynie, że spotykała się z Jakubem, że świetnie się ze sobą bawili, a ich znajomość nabierała rumieńców. Nieco zawstydzony Karski nie zaprzeczy, że Iga nie tylko prowadziła jego rehabilitację. Ale też póki co nie da Martynie powodów, by była o nią zazdrosna.

- Kiedy Iga pojawia się w bistro jest to dla Jakuba zaskakująca sytuacja. Każdy facet w jakimś stopniu jest próżny i łasy na takie sytuacje, kiedy jest kobieta, która o niego walczy... - dodał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Wojna o Jakuba! Iga stanie do walki o Karskiego. Odbije go Martynie?