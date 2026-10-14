M jak miłość, odcinek 1951: Barbara zacznie umierać z niepokoju o Pawła! Sama nie będzie już w stanie pomóc wnukowi - ZDJĘCIA

Barbara zacznie martwić się o Pawła w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" Barbara znów zacznie się martwić. Ale tym razem już nie o zdradzoną Marysię czy jej niewiernego męża Artura (Robert Moskwa), a o Pawła. Tym bardziej, że seniorka będzie przekonana, że wnuka zatruwa nienawiść do Walata, który wcześniej przyczynił się do śmierci ukochanej żony Zduńskiego, a niedawno omal nie zabił jego matki i przyrodniej siostry.

Szczególnie, że przecież Dominik wyszedł z aresztu, co doprowadziło Pawła do szewskiej pasji. Do tego stopnia, że Zduński sam był gotowy wymierzyć mu sprawiedliwość, ale na szczęście w ostatniej chwili powstrzymała go przed tym Agnes. Jednak to wcale nie sprawi, że w 1951 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowa będzie mogła być spokojna o wnuka. Zwłaszcza, że przecież Walat wciąż będzie przebywał na wolności do czasu procesu.

Mostowiakowa poprosi o pomoc księdza Grzegorza w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" Barbara zacznie się już tak niepokoić o Pawła, że postanowi porozmawiać na jego temat z księdzem Grzegorzem. Tym bardziej, że po ostatniej akcji jej wnuk pozostanie w Grabinie, przez co doskonale będzie widziała, co się z nim dzieje. Tyle tylko, że sama już nie będzie wiedziała, jak mu pomóc. Dlatego poprosi o pomoc siłę wyższą.

W 1951 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowa zaprosi do siebie księdza Grzegorza i opowie mu o swoich bolączkach. Barbara poprosi duchownego o modlitwę za swoją rodzinę, gdyż będzie przekonana, że tylko tak zdoła ją ocalić. Zwłaszcza, ze ostatnio naprawdę nie będą mieli łatwego życia. Śmierć Franki, kolejny wypadek, zdrada i rozstanie Rogowskich, a teraz jeszcze to...

- Proszę księdza, bo ja się bardzo niepokoję o Pawła. On jest teraz zatruty nienawiścią... Proszę się za nas pomodlić. Ostatnio nad nami krąży jakieś zło - poprosi go Barbara.

Zła karta odwróci się od Mostowiaków w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" ksiądz Grzegorz z uwagą wysłucha Barbary i oczywiście pozytywnie odpowie na prośbę Barbary i zgodzi się pomodlić za rodzinę Mostowiaków. Tym bardziej, że seniorka niestety będzie mieć rację, bo to wcale nie będzie koniec dramatów w jej rodzinie, gdyż w tym samym czasie o mało nie zginie także i jej prawnuczka Hania (Wiktoria Basik), która będzie miała wypadek na basenie.

Ale na szczęście już w 1951 odcinku "M jak miłość" wstawiennictwo księdza Grzegorza na prośbę Barbary zacznie działać cuda! Wszystko przez to, że Hanię uda się uratować, a i nad Marysią w końcu zaświeci słońce, gdy w spa na Mazurach pozna Jerzego (Marcin Kwaśny). Artur dalej będzie walczył o rodzinę, a zatem pozostanie już tylko Paweł! Czy zatem i jego uda się ocalić? Wszystko by na to wskazywało. Ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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