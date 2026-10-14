M jak miłość, odcinek 1953: Pojednanie Basi i Artura w Grabinie?! Rogowski zacznie odbudowywać relację z córkami po zdradzie - ZDJĘCIA

Basia nie wybaczyła Arturowi zdrady Marysi

Basia dowiedziała się, że za kryzysem w małżeństwie rodziców stoi romans Artura z Joanną (Dominika Sakowicz). Widok cierpiącej matki wystarczył, by dziewczyna stanęła po jej stronie. Nie będzie potrafiła zrozumieć, jak ojciec mógł tak potraktować mamę i doprowadzić do rozpadu rodziny. Kiedy zapyta matkę wprost, czy Artur ją zdradził, odpowiedź stała się dla niej jasna. Basia zapowiedziała, że nigdy mu tego nie wybaczy. Nie będzie chciała słuchać usprawiedliwień, bo w jej oczach ojciec nie tylko zranił żonę, ale również zawiódł własne dzieci.

Artur przyjedzie do Grabiny w 1953 odcinku "M jak miłość" i porozmawia z Basią

W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowski pojawi się w Grabinie, gdy Marysia będzie przebywała na Mazurach. Lekarz nie przestanie myśleć o żonie i będzie próbował przekonać ją, by dała mu jeszcze jedną szansę. Problem w tym, że nie wystarczy obiecać poprawy, kiedy przez długi czas ukrywało się romans i oszukiwało najbliższych. Na miejscu Artur zastanie Basię. Dziewczyna będzie wyglądała na przygnębioną, a spotkanie z ojcem może okazać się dla niej trudne. Rogowski nie powinien liczyć na ciepłe przyjęcie, nie wiadomo nawet czy Basia wpuści go do domu Mostowiaków w Grabinie. Do nerwowej i smutnej wymiany zdań dojdzie na ganku.

Czy Basia da ojcu jeszcze jedną szansę w 1953 odcinku "M jak miłość"?

Przyjazd Artura do Grabiny może być pierwszym krokiem do próby odbudowania rodzinnych więzi, ale na pojednanie będzie zdecydowanie za wcześnie. Basia ma powody, by czuć żal, a zdrada matki pozostanie dla niej czymś, czego nie potrafi zaakceptować. Rogowski będzie chciał naprawić małżeństwo, lecz zanim odzyska zaufanie Marysi, powinien również zmierzyć się z tym, jak jego zachowanie wpłynęło na dzieci. Basia nie musi od razu mu wybaczyć, a sam widok ojca w Grabinie nie oznacza jeszcze, że ich konflikt się zakończy.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.