M jak miłość, odcinek 1949: Marysia weźmie na siebie winę za zdradę Artura! Uzna, że sama popchnęła męża w ramiona innej - ZDJĘCIA

Marysia w 1949 odcinku "M jak miłość" wreszcie otworzy się przed Filarską

W 1949 odcinku "M jak miłość" Marysia pojawi się na Deszczowej i spędzi czas z Krystyną Filarską. Spotkanie szybko przestanie być zwykłą rodzinną rozmową. Rogowska od dłuższego czasu będzie próbowała trzymać emocje na wodzy, ale przy Krysi wreszcie pozwoli sobie powiedzieć głośno to, czego wcześniej nie chciała nawet przed sobą przyznać.

Zdrada Artura kompletnie zburzy jej poczucie bezpieczeństwa. Marysia przez lata była przekonana, że ich małżeństwo przetrwa wszystko, a romans męża z Joanną podważy właściwie wszystkie jej dotychczasowe przekonania. Filarskiej w 1949 odcinku "M jak miłość" wyzna, że naprawdę wierzyła w prawdziwą miłość i cały czas próbowała być silna.

Marysia w 1949 odcinku "M jak miłość" zacznie szukać winy w sobie

Najbardziej zaskakujące wydarzy się jednak wtedy, gdy w 1949 odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie analizować, dlaczego Artur w ogóle ją zdradził. Rogowska nie będzie chciała widzieć całej sytuacji wyłącznie w czarno-białych barwach. Zacznie głośno zastanawiać się, czy część odpowiedzialności za kryzys ich małżeństwa nie spoczywa także na niej.

Marysia uzna, że kij zawsze ma dwa końce. Być może była zbyt zajęta problemami całej rodziny, zbyt często skupiała się na innych albo zwyczajnie przestała dostrzegać potrzeby męża. Takie myśli zaczną ją prowadzić do wyjątkowo bolesnego wniosku, że mogła nieświadomie popchnąć Artura w ramiona Joanny.

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- Marysiu, pamiętaj, że to nie ty zniszczyłaś to zaufanie. - No i co z tego? Mogę to powtarzać milion razy, ale i tak nigdy nie jest winna jedna osoba...

Marysia w 1949 odcinku "M jak miłość" nadal będzie chciała powrotu Artura

W 1949 odcinku "M jak miłość" Rogowska przyzna Filarskiej, że chciałaby, aby Artur wrócił. To będzie najlepiej świadczyło o tym, jak bardzo jest rozdarta. Z jednej strony wie, że została zdradzona i upokorzona. Z drugiej zaczyna obwiniać siebie i zastanawiać się, czy ich małżeństwa naprawdę nie da się jeszcze uratować.

Artur również nie zamierza łatwo odpuścić. Po rozstaniu z Joanną będzie próbował odzyskać żonę i przekonywać ją, że nadal zależy mu na rodzinie. Marysia nie będzie jeszcze gotowa na prostą odpowiedź, ale rozmowa z Filarską pokaże, że drzwi przed Rogowskim wcale nie zostały zatrzaśnięte na zawsze.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.