M jak miłość, odcinek 1949: Kasia pożegna Jakuba na zawsze?! Wyjawi mu, że wyprowadza się do USA - ZDJĘCIA

Naszyjnik Kasi w 1949 odcinku "M jak miłość" zaprowadzi Jakuba prosto do byłej żony

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub nie będzie miał wyjścia i poprosi Kasię o pilne spotkanie. Wszystko przez śledztwo dotyczące zaginięcia Aleksandra Sowińskiego. W jego domu Karski znajdzie naszyjnik, który doskonale rozpozna, ponieważ przed laty sam podarował go Kasi. Detektyw natychmiast zrozumie, że jego była żona musi mieć jakiś związek z dyrektorem kliniki, choć nie będzie jeszcze wiedział, co naprawdę wydarzyło się między nimi.

Kasia w 1949 odcinku "M jak miłość" pojawi się na spotkaniu i od razu zostanie skonfrontowana ze znaleziskiem. Nie przyzna się jednak Jakubowi do całej prawdy. Będzie próbowała przekonać go, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Sowińskiego i sama nie potrafi wyjaśnić, jak należąca do niej biżuteria znalazła się w jego mieszkaniu. Jakub będzie miał wątpliwości, ale Sanocka zrobi wszystko, żeby nie odsłonić przed nim kolejnych sekretów.

Kasia w 1949 odcinku "M jak miłość" nadal nie wyjawi Jakubowi najważniejszej prawdy

Rozmowa będzie szczególnie dramatyczna dlatego, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub wciąż nie będzie wiedział, iż mała Zosia jest jego biologiczną córką. Kasia nadal będzie utrzymywała go w przekonaniu, że ojcem dziewczynki jest Mariusz, choć prawda zacznie być coraz trudniejsza do ukrycia. Aneta (Ilona Janyst) zdradzi już bowiem sekret Olkowi (Maurycy Popiel), który nie będzie chciał dłużej bezczynnie patrzeć na oszustwo przyjaciółki.

Jakub także zacznie czuć z Zosią coraz silniejszą więź, nie zdając sobie sprawy, dlaczego dziewczynka tak mocno działa na jego emocje. Tym bardziej bolesne okaże się kolejne wyznanie Kasi. Kiedy atmosfera spotkania w 1949 odcinku "M jak miłość" nieco się uspokoi, byli małżonkowie zaczną rozmawiać o tym, co obecnie dzieje się w ich życiu.

Kasia w 1949 odcinku "M jak miłość" wyzna Jakubowi, że wyprowadza się do Miami

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia poinformuje Karskiego, że jej życie w Polsce może wkrótce dobiec końca. Mariusz dostanie fantastyczną propozycję pracy w Miami i małżonkowie będą szykowali się do przeprowadzki na stałe do Stanów Zjednoczonych. Sam plan wyjazdu nie będzie zresztą całkiem nowy. Już wcześniej Kasia zacznie przygotowywać dokumenty do przeprowadzki, a Aneta powie Olkowi, że przyjaciółka razem z Mariuszem zamierza wyjechać do USA.

Dla Jakuba będzie to po prostu informacja o nowym etapie w życiu byłej żony. Nie będzie miał pojęcia, jak wiele sam może przez ten wyjazd stracić. Jeśli Kasia rzeczywiście poleci do Miami razem z Mariuszem i Zosią, Karski zostanie tysiące kilometrów od własnej córki, o której istnieniu jako swojego dziecka nawet jeszcze nie wie.

- Mariusz dostał propozycje pracy z biura projektowego w Miami. - O! Z tego Miami? Wyjeżdżacie do Stanów? Na długo? - Na stałe. Floryda, słońce, ocean... Nie mogę się doczekać. - Cieszę się twoim szczęściem. Powodzenia...

M jak miłość. Olek odpowie za śmierć Sowińskiego? Na to będzie liczył Mariusz

To ostatnie spotkanie Kasi i Jakuba przed wyjazdem w 1949 odcinku "M jak miłość"?!

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia może więc nieświadomie pożegnać się z Jakubem na bardzo długo. Sanocka będzie chciała zostawić za sobą wszystkie problemy, które narosły wokół Sowińskiego, Mariusza i sekretu ojcostwa Zosi. Wyjazd do Stanów będzie jawił się jej jako możliwość rozpoczęcia wszystkiego od początku.

Problem w tym, że przeszłości nie da się tak łatwo zostawić w Polsce. Jakub prowadzi śledztwo dotyczące Sowińskiego, Olek pozna już prawdę o Zosi, a zachowanie Mariusza stanie się coraz bardziej niepokojące. Kasia może być przekonana, że wystarczy wsiąść do samolotu i uciec od całego koszmaru, ale wokół niej zacznie zaciskać się pętla kłamstw...

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.