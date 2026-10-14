M jak miłość, odcinek 1953: Wyjątkowe podziękowania Jerzego dla Marysi wprawią ją w osłupienie. Artur nie robił dla Rogowskiej takich gestów - ZDJĘCIA

Jerzy nie zapomni, co Marysia dla niego zrobiła

W 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie przebywać na Mazurach, próbując odpocząć od problemów po zdradzie Artura. Nie spodziewa się, że podczas jednego ze spacerów przyjdzie jej ratować życie nieznajomemu mężczyźnie. Jerzy Wielicki, który choruje na cukrzycę, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Rogowska natychmiast rozpocznie resuscytację. Dzięki szybkiej reakcji Marysi Jerzy otrzyma pomoc. Po kilku godzinach mężczyzna odnajdzie swoją wybawicielkę, by osobiście podziękować jej za to, co dla niego zrobiła. Nie będzie chciał, by tak ważny gest pozostał bez odpowiedzi.

Bukiet czerwonych róż dla Marysi. Takiego gestu dawno nie dostała od Artura

Jerzy pojawi się przed Marysią z ogromnym bukietem czerwonych róż. Kwiaty będą tak okazałe, że trudno będzie przejść obok nich obojętnie. Rogowska może być zaskoczona nie tylko rozmiarem prezentu, ale również tym, ile uwagi poświęci jej nowo poznany mężczyzna. To szczególnie wymowne w chwili, gdy Marysia wciąż próbuje otrząsnąć się po zdradzie męża. Artur przez długi czas koncentrował się na romansie z Joanną, ukrywał prawdę przed żoną i planował wspólną przyszłość z kochanką. Dopiero gdy zdrada wyszła na jaw, zaczął przekonywać Marysię, że chce ratować ich małżeństwo.

Tymczasem Jerzy, którego Rogowska dopiero poznaje, już pokaże jej, że potrafi docenić to, co dla niego zrobiła. Bukiet czerwonych róż będzie czymś więcej niż zwykłym podziękowaniem. To gest, który może sprawić, że Marysia poczuje się zauważona i doceniona w momencie, gdy jej pewność siebie mocno ucierpiała.

Artur przyjedzie na Mazury i przerwie Marysi chwile z Jerzym

Na tym jednak problemy Rogowskiej się nie skończą. Na Mazury przyjedzie Artur, który będzie chciał błagać żonę o ostatnią szansę. Nie pogodzi się z tym, że Marysia wyjechała i próbuje poradzić sobie bez niego. Rogowski nie będzie wiedział, jak rozwinie się znajomość żony z Jerzym. Marysia tymczasem będzie miała okazję spędzić czas z mężczyzną, który pojawił się w jej życiu w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Ich relacja dopiero się zaczyna, ale bukiet róż i sposób, w jaki Jerzy podziękuje za ratunek, mogą mieć dla niej szczególne znaczenie.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2