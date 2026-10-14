M jak miłość, odcinek 1954: Kolejny atak agresora Mariusza na Kasię. Będzie bił żonę w ich własnym domu?

Mariusz znów zaatakuje Kasię w 1954 odcinku "M jak miłość". W domu nie będzie bezpieczna

W 1954 odcinku "M jak miłość" Kasia ponownie przekona się, że agresja Mariusza nie była jednorazowym wybuchem. Relacja małżonków będzie coraz bardziej skomplikowana, a zachowanie Sanockiego stanie się dla niej źródłem narastającego lęku. Na zdjęciach z nowego odcinka widać, jak Mariusz przyciska Kasię do ściany, nachyla się nad nią i zastawia jej drogę. Kobieta ma zamknięte oczy, a bliskość mężczyzny nie wygląda na czuły gest... To kolejna scena, w której Kasia znajdzie się w sytuacji całkowicie podporządkowanej mężowi. Nie tak miało wyglądać jej życie po rozstaniu z Jakubem. Zamiast spokoju i poczucia bezpieczeństwa coraz częściej będzie musiała uważać na reakcje Mariusza.

Mariusz coraz bardziej pokazuje, do czego jest zdolny

Pierwszy poważny sygnał ostrzegawczy pojawił się już w 1948 odcinku "M jak miłość". Po zabójstwie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) Mariusz stawał się coraz bardziej rozdrażniony i nieobliczalny. Sięgał po alkohol, a gdy Kasia zasugerowała, że powinien brać leki na uspokojenie, wybuchł. Kobieta zaczęła bać się męża i przyznała się do tego przed Anetą (Ilona Janyst). Nie wiedziała jednak, że za gwałtowną zmianą zachowania Mariusza kryje się również zbrodnia. Sanocki zabił Sowińskiego, a potem próbował ukryć to, co zrobił. Ciężar tajemnicy i strach przed konsekwencjami nie sprawiały, że stawał się spokojniejszy. Przeciwnie, coraz częściej wyładowywał napięcie na żonie.

Kasia zacznie żałować, że zostawiła Jakuba?

Kasia odeszła od Jakuba dla Mariusza, ale teraz coraz boleśniej odczuwa skutki tej decyzji. Sanocki nie daje jej powodów, by czuła się przy nim bezpiecznie, a jego kolejne wybuchy mogą tylko pogłębiać jej rozczarowanie. Kobieta ma też przed mężem własny sekret, bo to Jakub jest biologicznym ojcem Zosi, choć Mariusz wierzy, że dziewczynka jest jego córką. Prawda o sfałszowanych wynikach badań wciąż może wywrócić ich życie do góry nogami. Mariusz nie zna całej historii, ale już teraz podejrzewa, że Kasia coś przed nim ukrywa. Można tylko domyślać się, jak ostro zareagowałby architekt, w momencie poznania prawdy o ojcostwie...

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę ww wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Olek odpowie za śmierć Sowińskiego? Na to będzie liczył Mariusz