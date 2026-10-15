M jak miłość, odcinek 1949: Lenka straci wzrok?! Niepokojące objawy córki przerażą Kingę - ZDJĘCIA

Lenka w 1949 odcinku "M jak miłość" nie będzie w stanie przeczytać daty na butelce

W 1949 odcinku "M jak miłość" niepokojąca sytuacja rozpocznie się zupełnie niewinnie. Podczas śniadania Lenka spróbuje soku, który wcześniej został już nalany do szklanki. Natychmiast się skrzywi i uzna, że z napojem jest coś nie tak. Pierwszą myślą nastolatki będzie przeterminowany produkt, dlatego sięgnie po plastikową butelkę i spróbuje sprawdzić datę ważności. Wtedy wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewa.

Lenka nie będzie w stanie odczytać napisu, mimo że będzie trzymała butelkę naprawdę blisko twarzy. Poprosi więc brata, żeby sam sprawdził datę i on zrobi to bez większego zastanowienia. Piotrek nawet nie zwróci uwagi na fakt, że jego córka nie była w stanie przeczytać całkiem dużych cyfr. Zupełnie inaczej zareaguje Kinga. Matka Lenki natychmiast wychwyci niepokojący szczegół i sama sięgnie po butelkę.

Kinga w 1949 odcinku "M jak miłość" natychmiast zorientuje się, że coś jest nie tak

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kinga spojrzy na etykietę i zobaczy, że data ważności wcale nie została zapisana drobnym drukiem. Napisy będą na tyle duże, że Lenka bez problemu powinna móc je przeczytać. Zduńska jeszcze raz zapyta córkę, czy naprawdę nie widzi znajdujących się przed nią cyfr. Gdy nastolatka potwierdzi, że tekst jest dla niej niewyraźny, Kinga przestanie traktować całą sytuację jak zwykłe zmęczenie.

Sama Lenka nie będzie natomiast szczególnie przejęta. Uzna, że pogorszenie wzroku może mieć banalne wyjaśnienie. Przed maturą całymi dniami siedzi przecież z nosem w książkach i dużo się uczy, więc będzie przekonana, że po prostu przemęczyła oczy. Takie tłumaczenie nie uspokoi jednak Kingi. Zduńska nie zamierza ryzykować i jeszcze tego samego dnia postanowi znaleźć dla córki okulistę.

"M jak miłość": Lenka może w przyszłości przejść operację wzroku

Dla Kingi problemy ze wzrokiem Lenki będą szczególnie niepokojące. Sama przed laty przeszła przecież ogromny dramat związany z utratą wzroku po wypadku i dopiero operacja pozwoliła jej ponownie widzieć. Nic dziwnego, że w 1949 odcinku "M jak miłość" nie zbagatelizuje nawet pozornie niewielkich objawów u córki. Na szczęście szybka reakcja okaże się właściwą decyzją. Badanie u okulisty wykaże, że problemy Lenki wynikają z astygmatyzmu. Dziewczyna nie straci wzroku, ale będzie wymagała korekcji. Na razie dostanie okulary, które powinny ułatwić jej normalne funkcjonowanie, czytanie i przygotowania do matury.

W 1949 odcinku "M jak miłość" Zduńscy dowiedzą się także, że na samych okularach niekoniecznie musi zakończyć się leczenie Lenki. W przyszłości lekarze mogą rozważyć zabieg, który skoryguje jej wadę wzroku. Na ten moment nie będzie jednak powodu do podejmowania tak radykalnych decyzji.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.