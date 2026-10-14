M jak miłość. Wielki powrót Simony do Grabiny. Jagoda jako pierwsza przywita przyjaciółkę Barbary - ZDJĘCIA, WIDEO

Simona wraca do "M jak miłość". Jagoda pierwsza ją zauważy

Powrót Simony do Grabiny będzie niespodziewany. Kobieta pojawi się w okolicy domu Mostowiaków, a jako pierwsza dostrzeże ją Jagoda. Kiemliczowa będzie akurat w samochodzie, gdy nagle ktoś zapuka w szybę. To właśnie Simona zwróci na siebie jej uwagę! Początkowo Dopiero po chwili Jagoda dowie się, że tajemnicza kobieta jest dobrą przyjaciółką Barbary.

Simona nie zamierza jednak długo pozostawać na uboczu. Z charakterystycznym uśmiechem, energią i pewnością siebie ruszy prosto do domu Mostowiaków. Na miejscu zastanie Kingę i Piotrka, którzy będą siedzieć przed domem. Zduńscy nie ukryją zaskoczenia na widok dawno niewidzianej znajomej.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko szczerze o powrocie do "M jak miłość"

Dla Agnieszki Fitkau-Perepeczko powrót do "M jak miłość" jest wyjątkowym wydarzeniem. Aktorka wcielała się w Simonę Möller w latach 2003–2007. Jej postać była związana z Barbarą Mostowiak i rodziną Mostowiaków, a po wyjeździe za granicę na długie lata zniknęła z serialowej rzeczywistości. Po blisko dwóch dekadach aktorka ponownie pojawiła się w produkcji w specjalnym odcinku "Walentynki z M jak miłość", przygotowanym z okazji 25-lecia serialu. Ten występ był jednak wyjątkowym wydarzeniem, poza regularną fabułą. Teraz Simona wraca do Grabiny na dobre, a widzowie zobaczą ją w nowych odcinkach. Sama Agnieszka Fitkau-Perepeczko przyznała w "Kulisach M jak miłość", że nie spodziewała się takiego obrotu spraw:

"Powrót Simony jest w jakimś sensie sensacją, ale przede wszystkim dla mnie. Dlatego że w życiu się nie spodziewałam, że po dwudziestu latach Simona ma szansę" - mówi aktorka.

Katarzyna Cichopek zapowiada chaos w Grabinie

Katarzyna Cichopek, czyli serialowa Kinga, nie ma wątpliwości, że przyjazd przyjaciółki Barbary ożywi spokojną dotąd codzienność Mostowiaków.

"Simona wróciła do Grabiny, a to oznacza jeden wielki chaos i harmider, który ja osobiście odbieram jako bardzo pozytywny. Ona zawsze wnosi ze sobą mnóstwo energii, nie wszystkim ta energia pasuje, owszem, natomiast ta energia budzi Grabinę do życia" - mówi Katarzyna Cichopek w "Kulisach M jak miłość".

Barbara i Simona porozmawiają w cztery oczy

Najważniejsze spotkanie dopiero jednak przed Simoną. Po przyjeździe do Grabiny kobieta wreszcie zobaczy się z Barbarą Mostowiak. Wieloletnia przyjaźń obu kobiet sprawi, że ich rozmowa będzie miała szczególny charakter. W pewnym momencie Barbara znajdzie okazję, by porozmawiać z Simoną sam na sam i zada jej bardzo osobiste pytania.

"Jesteś zadowolona ze swojego życia? Jesteś szczęśliwa? - zapyta Barbara w poważnej rozmowie w domu Mostowiaków w Grabinie, kiedy będzie miała okazję porozmawiać z przyjaciółką sam na sam. Jaka padnie odpowiedź? Tego widzowie dowiedzą się już wkrótce.