M jak miłość, odcinek 1949: Barbara podupadnie na zdrowiu przez zdradę Artura! Jej stan mocno się pogorszy - ZDJĘCIA

Barbara w 1949 odcinku "M jak miłość" bardzo przeżyje rozpad małżeństwa Marysi i Artura

W 1949 odcinku "M jak miłość" Marysia wreszcie pozwoli sobie na szczerą rozmowę o tym, co dzieje się w jej rodzinie. Zjawi się na Deszczowej u Krysi Filarskiej i opowie jej nie tylko o własnym załamaniu po zdradzie męża. Szybko wyjdzie na jaw, że cała sytuacja bardzo mocno odbiła się również na Barbarze. Mostowiakowa od początku przeżywa kryzys córki i jeszcze w 1947 odcinku próbowała przekonać Marysię, żeby nie przekreślała małżeństwa z Arturem i wysłuchała męża. Seniorka będzie namawiała córkę do ratowania rodziny mimo zdrady Rogowskiego.

Barbara nie będzie potrafiła odciąć się od rodzinnego dramatu. Z jednej strony będzie widziała cierpienie Marysi, z drugiej rozpad wieloletniego związku córki i człowieka, którego przez lata traktowała jak członka własnej rodziny. To wszystko okaże się dla niej ogromnym obciążeniem. W 1949 odcinku "M jak miłość" Marysia przyzna Filarskiej, że mama coraz gorzej znosi stres i wymaga obecnie znacznie większej uwagi ze strony bliskich.

Marysia w 1949 odcinku "M jak miłość" wyzna Filarskiej, że Barbara nie może już zostawać sama

Najbardziej niepokojące będzie to, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Marysia jasno powie Krysi, iż Barbara potrzebuje właściwie stałej opieki. Seniorka nie powinna zostawać sama, bo jej stan zdrowia coraz bardziej martwi rodzinę. Rogowska będzie więc musiała myśleć nie tylko o własnym kryzysie i o tym, co zrobić z małżeństwem, ale również o bezpieczeństwie mamy.

W 1949 odcinku "M jak miłość" największym problemem zdrowotnym Barbary okaże się ciśnienie. Marysia wyjaśni Filarskiej, że właśnie po ostatnich wydarzeniach stan mamy szczególnie się pogorszył. Stres związany ze zdradą Artura i rozpadem małżeństwa córki będzie działał na seniorkę wyjątkowo źle, a jej problemy z ciśnieniem staną się na tyle poważne, że bliscy nie będą chcieli zostawiać jej bez opieki.

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- Ja nie mogę wyjechać. Nie mogę zostawić samej mamy. Ona też to wszystko bardzo przeżyła i ma podwyższone ciśnienie. - Ale wszyscy wiemy, że twoja mama nie może być sama...

Stan Barbary w 1949 odcinku "M jak miłość" jeszcze bardziej skomplikuje sytuację Marysi

Problemy z ciśnieniem Mostowiakowej pokażą, jak mocno rodzinny dramat odbił się na wszystkich. W 1949 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie więc jednocześnie próbowała poradzić sobie z własnymi uczuciami do Artura, zastanawiać się, czy sama nie przyczyniła się do kryzysu ich małżeństwa i martwić się o mamę. Zamiast spokojnie przeżyć zdradę i zdecydować, czego naprawdę chce, Rogowska po raz kolejny zacznie stawiać potrzeby innych przed swoimi.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.