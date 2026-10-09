M jak miłość, odcinek 1948: Bolesne rozstanie Aleksandry i Erwina! Matka Marcina pożałuje tej decyzji? - ZDJĘCIA

"M jak miłość": Aleksandra zostawiła Erwina, choć ten naprawdę ją kochał

W 1948 odcinku "M jak miłość" od rozstania Aleksandry i Erwina minie już sporo czasu, ale temat nadal będzie wywoływał w całej rodzinie duże emocje. Ich związek zakończył się jeszcze w 1913 odcinku. Wszystko zmierzało wówczas w stronę wspólnej przyszłości, a nawet ślubu, lecz Aleksandra po przeprowadzce na Śląsk zrozumiała, że nie jest szczęśliwa. Coraz bardziej tęskniła za rodziną, przyjaciółmi i swoim dotychczasowym życiem. W końcu dotarło do niej także, że uczucia Erwina są znacznie silniejsze niż jej własne.

Chodakowska nie chciała dłużej udawać. Wyznała Anecie, że prawdopodobnie wcale nie kocha Erwina i nie wyobraża sobie spędzenia reszty życia w Rudzie Śląskiej. Gdy mężczyzna pojawił się w Warszawie, Aleksandra zdecydowała się powiedzieć mu prawdę i zakończyć ich relację. Erwin sam przyznał wówczas, że od pewnego czasu czuł jej dystans i miał świadomość, że jego miłość nie wystarczy za nich oboje. Rozstanie było więc bolesne dla obu stron. Teraz w 1948 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Aleksandra nadal odczuwa jego skutki.

Rodzina w 1948 odcinku "M jak miłość" zacznie wypytywać Aleksandrę o Erwina

W 1948 odcinku "M jak miłość" Chodakowscy spotkają się na wspólnej kolacji. Przy stole zasiądą Marcin z Kamą, Olek z Anetą oraz Aleksandra. Początkowo atmosfera będzie rodzinna i swobodna, ale szybko uwaga wszystkich skupi się na matce Marcina i Olka. Bliscy doskonale będą wiedzieli, że choć to Aleksandra podjęła decyzję o zakończeniu związku, wcale nie przeszła nad rozstaniem do porządku dziennego. Już wcześniej dopadły ją wyrzuty sumienia, bo zdawała sobie sprawę, że zraniła człowieka, który naprawdę ją kochał. Podczas kolacji temat ponownie wróci.

Aleksandra najpierw spróbuje obrócić wszystko w żart. Zawstydzona zainteresowaniem dzieci i synowych zacznie żartować, że czuje się jak nastolatka omawiająca swoje miłosne problemy. Szybko jednak przestanie żartować. W 1948 odcinku "M jak miłość" Aleksandra nie będzie udawała przed rodziną, że świetnie radzi sobie po rozstaniu. Przyzna otwarcie, że czuje się samotna. Będzie także wiedziała, że podobnie czuje się sam Erwin. To jednak nie wystarczy, żeby zmieniła zdanie. Chodakowska dojdzie do wniosku, że samotność dwóch osób nie jest wystarczającym powodem, aby zbudować związek na całe życie.

– Wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo przeżyłaś to rozstanie z Erwinem. – No i zawstydziliście mnie. Czuję się jak dzierlatka. Problemy z podstawówki. – Oj mamo, nie przesadzaj, kobiety są niestabilne w każdym wieku. – No oczywiście, że czuję się samotna. Co będę wam kłamać? Przecież wiem, że Erwin też jest samotny, ale to chyba nie jest wystarczający powód, aby spędzić z kimś życie. Gdybym miała jeszcze raz podjąć taką decyzję, zrobiłabym to samo. Przepraszam.

Aleksandra w 1948 odcinku "M jak miłość" nie pożałuje decyzji o rozstaniu

W 1948 odcinku "M jak miłość" odpowiedź Aleksandry będzie więc bardzo jednoznaczna. Tak, tęskni za bliskością. Tak, rozstanie było dla niej bolesne. Ale mimo tego nie będzie chciała wrócić do Erwina tylko dlatego, że oboje źle znoszą samotność. Aleksandra będzie świadoma, że taki powrót byłby wobec niego nieuczciwy. Już wcześniej zrozumiała przecież, że nie kocha Erwina tak, jak on kocha ją. To właśnie dlatego zakończyła ich relację, zanim doszło do ślubu i zanim oboje jeszcze mocniej związali ze sobą swoje życie.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.