M jak miłość, odcinek 1947: Basia znienawidzi Artura! Zobaczy Marysię w fatalnym stanie i zapyta o zdradę ojca! - ZWIASTUN

Załamana Marysia w 1947 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Basi pytanie o zdradę Artura!

W domu w Grabinie w 1947 odcinku "M jak miłość" po wyprowadzce Artura zapanuje smutek! Zdradzona Marysia już nie zdoła ukryć przed rodziną, jak bardzo cierpi przez męża. Nie będzie nawet chciała słyszeć o tym, żeby wybaczyła mu romans z Joanną (Dominika Sakowicz), wspaniałomyślnie zapomniała o tym, jak ją oszukiwał i nadal to robi dla dobra rodziny, by ratować ich małżeństwo.

Dla 17-letniej Basi myśl, że rozwód Marysi i Artura stanie się faktem w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie przerażająca. Ona jako ostatnia w domu Mostowiaków pozna prawdę o zdradzie Artura, który nie tylko nawiązał romans z Joanną, ale także zakochał się w niej tak szaleńczo, że ta miłość szybko nie minie. I niestety pociągnie jeszcze całą serię wstrząsających zdarzeń, które będą oznaczały ostateczny koniec Rogowskich.

Patrząc na załamaną Marysię w 1947 odcinku "M jak miłość", Basia nie będzie w stanie pojąć, jak Artur mógł tak podle postąpić. Póki co nie pozna jednak szczegółów zdrady ojca, bo matka zachowa dyskrecję. Nawet kiedy 17-letnia córka zada jej najważniejsze pytanie.

- Mamo, czy tata cię zdradził?

W tym momencie w 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia spojrzy na Basię wymownie, więc wszystko stanie się jasne. Córką Rogowskich zawładnie nienawiść do ojca.

- Nie... Nigdy mu tego nie wybaczę!

- To jest sprawa między mną a twoim tatą...

- Co to zmienia? Mamo...

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Ich rozmowę przerwie Paweł, który w 1947 odcinku "M jak miłość" przyjedzie do Grabiny, bo zaniepokoi go nie tylko milczenie Marysi, ale także tłumaczenia Agnes (Amanda Mincewicz) na temat tego, co się dzieje w rodzinnym domu. Zduński pozna prawdę o romansie Artura i Joanny w najgorszej możliwej chwili.

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Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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