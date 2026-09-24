M jak miłość, odcinek 1947: Agnes rozdzieli wściekłego Pawła z Arturem w przychodni. Tym razem nie stanie po stronie Zduńskiego? - ZDJĘCIA

Agnes zazwyczaj staje po stronie Pawła, ale nie tym razem?

Agnes od pewnego czasu jest bardzo blisko Pawła. Po śmierci jego żony stała się dla niego dużym wsparciem, Córka Artura mocno zaangażowała się w opiekę nad Antosiem (Mikołaj Jankowski) i polubiła wspólne spędzanie z nim czasu. Dlatego w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes nie będzie obojętna na to, co wydarzy się między Pawłem a jej ojcem. Zduński będzie przeżywał kolejną trudną sytuację, tym razem związaną z rozpadem małżeństwa Marii i Artura. Gdy pozna szczegóły romansu ojczyma, trudno będzie mu zachować spokój.

Paweł rzuci się na Artura w przychodni, Agnes szybko zareaguje

Paweł nie zaakceptuje tego, jak Artur potraktował mamę. Rogowski przez długi czas próbował ukrywać relację z Joanną, a nawet zapewniał Agnes, że zakończył romans. Maria ostatecznie sama przyłapie go na zdradzie i wyprowadzi się z domu, choć nadal będzie się zastanawiać, czy ich małżeństwo da się uratować.

Dla Pawła będzie to zdecydowanie za dużo. W 1947 odcinku "M jak miłość" stanie przed Arturem w przychodni i da upust złości. Między mężczyznami zrobi się naprawdę niebezpiecznie, bo Zduński będzie o krok od rękoczynów. Agnes nie będzie mogła pozwolić, żeby doszło do bójki. Widząc, że Paweł i Artur skaczą sobie do gardeł, rozdzieli ich i spróbuje zakończyć awanturę, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Agnes nie pogodzi Pawła z Arturem

Jej reakcja będzie tym bardziej znacząca, że Agnes już wcześniej nie przymykała oka na zachowanie ojca. Kiedy Artur wrócił z Berlina, córka od razu zorientowała się, że jego zapewnienia o zakończeniu romansu z Joanną nie mają wiele wspólnego z prawdą. Pokazała mu nawet nawet zdjęcie, na którym był razem z kochanką... Agnes nie uwierzyła wtedy w tłumaczenia Artura i jasno dała mu do zrozumienia, co myśli o jego zachowaniu. Teraz sytuacja będzie jeszcze poważniejsza, bo zdrada doprowadzi do kryzysu małżeństwa jej ojca i Marii.

Tym razem Agnes stanie jednak między Pawłem a Arturem nie po to, by bronić ojca. Będzie chciała przede wszystkim powstrzymać Zduńskiego przed przemocą. Paweł będzie miał pełne prawo do złości, ale Agnes nie pozwoli, by jego gniew zakończył się rękoczynami. Tym bardziej, że sytuacja rodzinna i tak zawiśnie na włosku. Lepiej unikać skandalu w pracy.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2