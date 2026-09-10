M jak miłość, odcinek 1944: Nadia wróci do Budzyńskich! Magda znów zajmie się córką Dimy - ZDJĘCIA

Julia przywiezie córki do Polski w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Magda w końcu odzyska Nadię! I nie tylko, bo jej przybrana córka wcale nie zjawi się w Polsce sama, bo już z siostrą i macochą! Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie Julia i Dima zdecydowali się zabrać ze sobą Nadię i już na stałe wyjechać na Ukrainę, skąd mąż Malickiej otrzymał atrakcyjną ofertę pracy w szpitalu.

Wówczas Budzyńscy musieli pożegnać się z Nadią, którą szczególnie Magda zdążyła już pokochać jak własną córkę. Jednak wówczas Julia zapowiedziała jej, że nie straca kontaktu, a gdy zrobi się niebezpiecznie, to od razu wrócą do Polski. I w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Malicka słowa dotrzyma, bo faktycznie tak się stanie.

Budzyńska znów zajmie się córkami Dimy w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Julia przyjedzie do Polski ze swoją nowo narodzoną córeczką Ulą, a także Nadią. Oczywiście, starsza i stęskniona pociecha Dimy od razu poleci do Budzyńskich, czym ogromnie ich uszczęśliwi. A zwłaszcza Magdę, która od razu postanowi zabrać je wszystkie na Deszczową do Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek). Tym bardziej, że przecież z Andrzejem już nie będą właścicielami siedliska.

Oczywiście, w 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej cała trójka ochoczo przyjmie jej propozycję, a Magda zyska okazję, aby nacieszyć się nie tylko Nadią, ale także i kolejną córką Dimy, Ulą. Budzyńska weźmie dziewczynkę na ręce i chwilowo przejmie nad nią opiekę, aby nieco odciążyć Julię, która tak naprawdę, poza Nadią, na Ukrainie będzie zupełnie sama.

Żona Andrzeja pokocha kolejną córkę Dimy w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Wszystko przez to, że w 1944 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wyjdzie na jaw, że Malicka wcale nie będzie tam ani szczęśliwa, ani bezpieczna. Szczególnie, że Dima wcale nie będzie pracował w szpitalu tylko wróci na front, gdzie znów będzie się narażał, a ona będzie się o niego tylko martwić. I nic dziwnego, bo przecież będą mieć malutką córkę.

W 1944 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Budzyńska jak tylko będzie mogła pomoże Malickiej. Magda zajmie się obiema dziewczynkami. Ale czy przez to historia z Nadią się nie powtórzy? Czy przez ten czas nie pokocha też drugiej córki Dimy jak swojej? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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