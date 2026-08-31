M jak miłość. Mariusz odkryje, że Kasia zdradziła go z Sowińskim. Tak się zemści na kochanku żony

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-31 9:45

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mariusz (Mateusz Mosiewicz) w końcu się dowie, że Kasia (Paulina Lasota) zdradza go z dyrektorem administracyjnym kliniki, Sowińskim (Mikołaj Krawczyk). Wściekły Sanocki nie daruje im tego romansu, wybuchnie i oczywiście postanowi się zemścić. W 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wzburzony architekt zjawi się przed domem Aleksandra, gdzie brutalnie go zaatakuje. Ale czy na tym rozwścieczony mężczyzna poprzestanie? Koniecznie poznaj szczegóły!

Kłamstwa Kasi wreszcie zaczną się sypać w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mariusz wreszcie odkryje jedno z kłamstw Kasi. Tyle tylko, że to będzie mogło pociągnąć za sobą kolejne, a w tym to najważniejsze, że tak naprawdę to wcale nie on jest ojcem jej dziecka tylko Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Dlaczego? Bo Sanocki w końcu dowie się, że żona zdradza go z nowym dyrektorem kliniki, Sowińskim, który przecież tak jak Anka (Katarzyna Russ) czy Aneta (Ilona Janyst) będą znać jej sekret.

I choć właśnie w taki sposób Aleksander będzie szantażował Kasię, aby prawda o ojcostwu jej dziecka nie wyszła na jaw, to jednak wszystko stanie podn znakiem zapytania, gdy w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Sanocki dowie się, że żona zdradza go z Sowińskim. I oczywiście tak tego nie zostawi.

Rozwścieczony i zdradzony Mariusz ostro zaatakuje kochanka żony w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mariusz ostro się wścieknie na Kasię i Aleksandra. Do tego stopnia, że cały w emocjach zjawi się przed domem kochanka żony, którego brutalnie zaatakuje. Wzburzony Sanocki rzuci się na Sowińskiego z pięściami i nieźle go urządzi. Jak wówczas zachowa się dyrektor administracyjny kliniki?

Czy w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zdecyduje się powiedzieć Mariuszowi prawdę o tym, że Kasia okłamała go jeszcze w sprawie ojcostwa swojego dziecka? Czy Sanocki od razu dowie się, że to nie on jest ojcem Zosi tylko Jakub? A może Aleksander zostawi to dla siebie? Tym bardziej, że przecież właśnie tym będzie szantażował Sanocką, w związku z czym sam by się pogrążył. Ale oczywiście najpewniej to przed nim zatai.

Co Sanocki zrobi zakłamanej i niewiernej Kasi w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Jak w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mariusz zachowa się wobec zakłamanej i zdradzieckiej Kasi? Czy podniesie rękę i na nią? Czy skończy się jedynie na wybuchu słownym?

Póki co pewnym jest jedno! A mianowicie, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Sanocka będzie bała się każdej reakcji męża, gdy prawda o niej w końcu wyjdzie na jaw. Szczególnie, iż doskonale będzie świadoma, że Mariusz będzie zdolny naprawdę do wszystkiego, z czego zwierzy się Anecie.

- Nie wiem, czy bardziej go kocham, czy bardziej się go boję - wyzna zapłakana Kasia.

Mariusz Sanocki w okularach patrzy z powagą. Obok płacząca Kasia zakrywa twarz dłońmi. O serialu czytaj na SE Superseriale.
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M jak miłość. Ostatnie sceny Mariusza w Grabinie. Nie zagra już męża Kasi! 

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