M jak miłość, odcinek 1940: Kinga wyczuje guz i pozna wyniki badań! Taką diagnozę usłyszy Zduńska - ZDJĘCIA

Kinga w 1940 odcinku "M jak miłość" wyczuje zmianę w piersi. Powie o wszystkim Piotrkowi

W 1940 odcinku „M jak miłość” Kinga zauważy u siebie coś, co natychmiast wzbudzi jej niepokój. Zduńska wyczuje w piersi guzek. Początkowo będzie próbowała racjonalizować sytuację i zakładać, że zmiana może nie oznaczać niczego poważnego. Nie zdecyduje się jednak jej zignorować. Kinga zadzwoni do Piotrka i powie mu, co odkryła. Zduński będzie akurat w sądzie, ale wiadomość od żony sprawi, że przestanie myśleć o rozprawie. Uzna, że takiej sprawy nie wolno bagatelizować i Kinga powinna jak najszybciej sprawdzić, co się dzieje.

Piotrek upozoruje omdlenie w 1940 odcinku "M jak miłość", by być z Kingą!

Piotrek nie będzie mógł po prostu wyjść z sądu, dlatego wpadnie na dość zaskakujący pomysł. Zduński upozoruje omdlenie, żeby móc opuścić rozprawę i jak najszybciej znaleźć się przy żonie. Prawnik potraktuje sytuację bardzo poważnie. Nie będzie chciał, żeby Kinga czekała z konsultacją i zastanawiała się, czy zmiana sama zniknie. Zabierze ją na badania, żeby jak najszybciej wyjaśnić, z czym mają do czynienia.

Kinga pozna wyniki badań w 1940 odcinku "M jak miłość". Czy będzie chora na raka piersi?

Dla Kingi najtrudniejsze będzie oczekiwanie na diagnozę. Sama obecność guzka wystarczy, żeby pojawiły się pytania o to, co naprawdę dzieje się z jej zdrowiem. Zduńska będzie chciała przede wszystkim wiedzieć, czy konieczne okażą się kolejne badania i czy lekarze będą musieli pobrać próbkę zmiany. W końcu lekarka przekaże jej wyniki. Po badaniu zacznie jednak uspokajać Kingę.

- Przy pani budowie piersi jestem pewna, że to zwykła torbielka hormonalna. Na pewno nie jest to guz.

Zduńska od razu dopyta. - Czyli nie będzie potrzebna biopsja ani nic takiego?

Lekarka wyjaśni jej, że na ten moment nie będzie takiej potrzeby.

- Jest duża szansa, że zmiana zniknie przed następnym cyklem. Dla pewności możemy wykonać kolejne USG w kolejnym miesiącu.

Na szczęście szybka reakcja Kingi i Piotrka okaże się właściwą decyzją. Lekarka pochwali Zduńskich za to, że nie zlekceważyli niepokojącej zmiany i od razu zdecydowali się ją sprawdzić. Kolejne USG ma potwierdzić, że nie ma powodów do obaw.

Kiedy 1940 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1940 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kinga odbierze wyniki badań i odetchnie z ulgą!