M jak miłość, odcinek 1939: Werner po okrutnym rozstaniu z Sylwią poleci do Kamila. Nie zniesie, że go zostawiła - ZDJĘCIA

Werner wtargnie do domu Kamila i Anity! Przerwie im prywatną chwilę

W 1939 odcinku „M jak miłość” Adam Werner będzie potrzebował kogoś, komu będzie mógł się wygadać. Po tym, jak Sylwia podejmie decyzję o wyjeździe do Berlina i zakończy ich związek, prawnik straci swoją charakterystyczną pogodę ducha. Tym razem nie będzie miał ochoty żartować ani udawać, że wszystko jest w porządku. Werner skieruje się do domu Kamila i Anity. Nie będzie jednak czekał, aż przyjaciel otworzy mu drzwi. Adam po prostu użyje klucza i wejdzie do środka. Trafi przy tym na Kamila i Anitę w dość intymnym momencie. Jego niespodziewana wizyta zdecydowanie nie będzie więc mile widziana.

Kamil początkowo będzie próbował pozbyć się przyjaciela. Wszystko wskazuje jednak na to, że tym razem Werner naprawdę będzie potrzebował jego pomocy. Adam nie pojawi się u niego przypadkiem. Będzie wyraźnie przybity i zupełnie niepodobny do siebie.

Adam Werner nie będzie już żartował. Powie przyjacielowi o odejściu Sylwii

W 1939 odcinku „M jak miłość” Kamil szybko zorientuje się, że za wtargnięciem Wernera kryje się coś poważnego. Adam w końcu powie mu wprost, co się stało. Z jego ust padnie informacja, której sam jeszcze niedawno nie chciałby usłyszeć. Werner przyzna, że Sylwia go zostawiła. Tym razem jednak nie będzie chodziło o kolejną kłótnię czy chwilowy kryzys, po którym kobieta wróci do niego jak wcześniej. Adam będzie musiał zmierzyć się z faktem, że Kostecka naprawdę podjęła decyzję i tym razem zamierza odejść na dobre. To właśnie dlatego Werner pojawi się u Kamila bez zapowiedzi. Przyjaciel zobaczy Adama w zupełnie innym wydaniu. Zawsze pogodny i skory do żartów Werner będzie tym razem przybity po rozstaniu i wyraźnie nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić.

Kamil z Anitą wesprą Adama

Wizyta u Kamila i Anity pokaże, jak mocno decyzja Sylwii uderzy w Adama. Jeszcze niedawno prawnik planował z ukochaną wspólną przyszłość, a teraz zostanie sam. W 1939 odcinku „M jak miłość” Werner będzie musiał po raz pierwszy naprawdę zaakceptować, że Sylwia nie zamierza do niego wrócić.

Hanna Turnau odchodzi z "M jak miłość"

Wyjazd Sylwii będzie definitywnym pożegnaniem Hanny Turnau z „M jak miłość”. Kostecka nie zginie, lecz wyjedzie do Berlina, gdzie przyjmie atrakcyjną ofertę pracy. Wcześniej zwierzy się Julii (Marta Chodorowska) że ma wrażenie, iż jej związek z Adamem przypomina „jakiś cyrk”, a po odejściu może już nie być odwrotu. Sylwia spakuje walizkę i opuści jego dom.