M jak miłość, odcinek 1939: Sylwia zdradza Wernera?! Anita nabierze poważnych podejrzeń - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-10 11:19

W 1939 odcinku "M jak miłość" Anita (Melania Grzesiewicz) zacznie podejrzewać, że Sylwia (Hanna Turnau) może zdradzać Adama Wernera (Jacek Kopczyński)! Podczas wspólnego treningu z Magdą (Anna Mucha) Kostecka zupełnie nie będzie sobą. Zamiast skupić się na ćwiczeniach, cały czas będzie zerkała w telefon, a myślami znajdzie się zupełnie gdzie indziej. Podejrzliwe zachowanie Sylwii szybko zwróci uwagę Anity, która zacznie snuć własną teorię. Czy Werner naprawdę będzie miał rywala? Magda tylko rzuci, że byłby to "niezły zwrot akcji", ale prawda okaże się zupełnie inna!

Anita zacznie podejrzewać romans Sylwii w 1939 odcinku "M jak miłość"! Wszystko przez jej telefon

W 1939 odcinku "M jak miłość" Sylwia spotka się z Anitą i Magdą na wspólnym treningu, ale już od pierwszych chwil będzie widać, że coś jest z nią nie tak. Kostecka nie będzie miała głowy do ćwiczeń ani rozmów z koleżankami. Co chwilę będzie sięgała po telefon, sprawdzała wiadomości i wyraźnie odpływała myślami. Takie zachowanie nie umknie Anicie, która natychmiast zacznie zastanawiać się, z kim Sylwia tak intensywnie pisze i dlaczego nagle tak bardzo pilnuje telefonu.

Ukochana Gryca szybko połączy fakty po swojemu. Sylwia będzie rozkojarzona, nieobecna i zdecydowanie bardziej zainteresowana tym, co dzieje się na ekranie telefonu, niż samym treningiem. Anita zacznie więc podejrzewać, że za wszystkim może stać jakiś mężczyzna! W końcu jej związek z Wernerem od dawna nie będzie należał do najspokojniejszych, a Adam nieraz wystawiał cierpliwość ukochanej na ciężką próbę. Czy teraz role się odwrócą i to Kostecka zacznie prowadzić podwójne życie?

Sylwia zdradzi Wernera w 1939 odcinku "M jak miłość"?! Magda odkryje, co naprawdę ukrywa

W 1939 odcinku "M jak miłość" podejrzenia Anity będą brzmiały sensacyjnie, ale szybko okaże się, że Kostecka wcale nie będzie pisała po kryjomu z nowym mężczyzną. Za jej roztargnieniem będzie stało coś znacznie poważniejszego. Sylwia zacznie coraz intensywniej myśleć o całkowitej zmianie swojego życia, a przy okazji będzie miała ogromne wątpliwości dotyczące przyszłości z Wernerem...

Magda w 1939 odcinku "M jak miłość" przypadkiem pozna prawdę, gdy usłyszy rozmowę Sylwii z Julią Malicką (Marta Chodorowska). Kostecka będzie zwierzała się przyjaciółce, że coraz gorzej czuje się w związku z Adamem i nie wie, czy chce dalej żyć tak jak dotychczas. Szalona relacja, która przez lata mogła ją bawić, zacznie ją zwyczajnie męczyć. Sylwia dojdzie do wniosku, że jej życie z Wernerem coraz bardziej przypomina nieustanny cyrk, a nie stabilny związek, na którym można budować przyszłość.

Werner niczego się nie domyśli! W 1939 odcinku "M jak miłość" będzie planował z Sylwią wielką rodzinę

W 1939 odcinku "M jak miłość" sytuacja zrobi się jeszcze bardziej absurdalna, bo podczas gdy Anita będzie podejrzewała Sylwię o romans, a sama Kostecka będzie rozważała wyjazd z Polski, Werner będzie żył w zupełnie innym świecie. Adam zacznie snuć plany wspólnej przyszłości i uzna, że najwyższy czas wreszcie założyć z Sylwią rodzinę. Nie będzie miał pojęcia, że ukochana w tym samym czasie coraz poważniej będzie zastanawiała się nad odejściem.

Podejrzenia Anity o zdradę w 1939 odcinku "M jak miłość" okażą się więc fałszywym alarmem, ale prawda wcale nie będzie dla Wernera lepsza. Sylwia nie będzie miała kochanka, za to zacznie poważnie myśleć o życiu bez Adama. Oferta z Berlina da jej możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa, z dala od jego kolejnych szalonych pomysłów. A kiedy Kostecka w końcu wyzna ukochanemu, że chce przyjąć pracę w Niemczech, dla Wernera będzie to prawdziwy szok.

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