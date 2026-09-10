M jak miłość, odcinek 1939: Sylwia zdradza Wernera?! Anita nabierze poważnych podejrzeń - ZDJĘCIA

Anita zacznie podejrzewać romans Sylwii w 1939 odcinku "M jak miłość"! Wszystko przez jej telefon

W 1939 odcinku "M jak miłość" Sylwia spotka się z Anitą i Magdą na wspólnym treningu, ale już od pierwszych chwil będzie widać, że coś jest z nią nie tak. Kostecka nie będzie miała głowy do ćwiczeń ani rozmów z koleżankami. Co chwilę będzie sięgała po telefon, sprawdzała wiadomości i wyraźnie odpływała myślami. Takie zachowanie nie umknie Anicie, która natychmiast zacznie zastanawiać się, z kim Sylwia tak intensywnie pisze i dlaczego nagle tak bardzo pilnuje telefonu.

Ukochana Gryca szybko połączy fakty po swojemu. Sylwia będzie rozkojarzona, nieobecna i zdecydowanie bardziej zainteresowana tym, co dzieje się na ekranie telefonu, niż samym treningiem. Anita zacznie więc podejrzewać, że za wszystkim może stać jakiś mężczyzna! W końcu jej związek z Wernerem od dawna nie będzie należał do najspokojniejszych, a Adam nieraz wystawiał cierpliwość ukochanej na ciężką próbę. Czy teraz role się odwrócą i to Kostecka zacznie prowadzić podwójne życie?

Sylwia zdradzi Wernera w 1939 odcinku "M jak miłość"?! Magda odkryje, co naprawdę ukrywa

W 1939 odcinku "M jak miłość" podejrzenia Anity będą brzmiały sensacyjnie, ale szybko okaże się, że Kostecka wcale nie będzie pisała po kryjomu z nowym mężczyzną. Za jej roztargnieniem będzie stało coś znacznie poważniejszego. Sylwia zacznie coraz intensywniej myśleć o całkowitej zmianie swojego życia, a przy okazji będzie miała ogromne wątpliwości dotyczące przyszłości z Wernerem...

Magda w 1939 odcinku "M jak miłość" przypadkiem pozna prawdę, gdy usłyszy rozmowę Sylwii z Julią Malicką (Marta Chodorowska). Kostecka będzie zwierzała się przyjaciółce, że coraz gorzej czuje się w związku z Adamem i nie wie, czy chce dalej żyć tak jak dotychczas. Szalona relacja, która przez lata mogła ją bawić, zacznie ją zwyczajnie męczyć. Sylwia dojdzie do wniosku, że jej życie z Wernerem coraz bardziej przypomina nieustanny cyrk, a nie stabilny związek, na którym można budować przyszłość.

Werner niczego się nie domyśli! W 1939 odcinku "M jak miłość" będzie planował z Sylwią wielką rodzinę

W 1939 odcinku "M jak miłość" sytuacja zrobi się jeszcze bardziej absurdalna, bo podczas gdy Anita będzie podejrzewała Sylwię o romans, a sama Kostecka będzie rozważała wyjazd z Polski, Werner będzie żył w zupełnie innym świecie. Adam zacznie snuć plany wspólnej przyszłości i uzna, że najwyższy czas wreszcie założyć z Sylwią rodzinę. Nie będzie miał pojęcia, że ukochana w tym samym czasie coraz poważniej będzie zastanawiała się nad odejściem.

Podejrzenia Anity o zdradę w 1939 odcinku "M jak miłość" okażą się więc fałszywym alarmem, ale prawda wcale nie będzie dla Wernera lepsza. Sylwia nie będzie miała kochanka, za to zacznie poważnie myśleć o życiu bez Adama. Oferta z Berlina da jej możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa, z dala od jego kolejnych szalonych pomysłów. A kiedy Kostecka w końcu wyzna ukochanemu, że chce przyjąć pracę w Niemczech, dla Wernera będzie to prawdziwy szok.

M jak miłość. Zabójca Franki spowoduje wypadek Marysi i Agnes! Sylwia odejdzie od Wernera