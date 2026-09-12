M jak miłość, odcinek 1939: Jabłoński skazany na dożywocie. Gangster nie odpuści Budzyńskiemu

Jabłoński usłyszy wyrok w 1939. odcinku „M jak miłość”

Finał procesu będzie dla Andrzeja i Magdy Budzyńskich niezwykle ważnym momentem. Przez długi czas gangster pozostawał poważnym zagrożeniem dla ich otoczenia. Jabłoński ma na swoim koncie między innymi zabójstwa, pobicia, groźby oraz działania wymierzone we własną żonę. Wcześniej doprowadził także do sytuacji, w której Paulina była przez niego przetrzymywana i obawiała się o własne życie.

W 1939. odcinku „M jak miłość” wszystko rozstrzygnie się na sali sądowej. Paulina zdecyduje się zeznawać przeciwko mężowi, choć będzie musiała zmierzyć się z jego obecnością oraz próbami obrony, które mają podważyć jej wiarygodność. Oskarżenie będzie dysponowało jednak materiałami pozwalającymi na przedstawienie Jabłońskiego jako człowieka odpowiedzialnego za znacznie więcej niż przestępstwa, które można byłoby przypisać mu wyłącznie na podstawie zeznań żony.

Obrońca gangstera zaatakuje Paulinę w 1939. odcinku „M jak miłość”

W 1939. odcinku „M jak miłość” Paulina stanie przed sądem jako jeden z kluczowych świadków w procesie Igora Jabłońskiego. Obrońca gangstera spróbuje podważyć jej wiarygodność, wypominając jej, że przez trzy lata małżeństwa nie pracowała, korzystała z wysokiego standardu życia zapewnianego przez męża i nie zdecydowała się od niego odejść, choć miała wiedzieć o jego przestępczej działalności. Adwokat przypomni również, że Paulina złożyła pozew rozwodowy dopiero później, a następnie został on wycofany przez Andrzeja Budzyńskiego, który przed laty był z nią związany uczuciowo.

Paulina pogrąży Jabłońskiego w 1939. odcinku „M jak miłość”

Kamil Gryc będzie próbował dać Paulinie możliwość wyjaśnienia tych decyzji. Kobieta przyzna, że była zakochana w Jabłońskim i długo nie miała odwagi go opuścić. Nie chciała również, żeby mąż trafił do więzienia. Jednocześnie ujawni przed sądem, że znała jego przestępczą działalność i wiedziała o zabójstwach, które zlecał. Wyjaśni też, dlaczego zdecydowała się na pomoc właśnie Budzyńskiego – uważała go za uczciwego prawnika, którego Igor nie zdoła ani przekupić, ani zastraszyć.

Paulina powie w końcu, że nie kocha już męża. Jej słowa wywołają reakcję Jabłońskiego, który mimo obecności funkcjonariuszy zwróci się bezpośrednio do żony. Jego zachowanie pokaże, że nawet podczas procesu nadal próbuje wywierać na niej presję.

Dożywocie dla Jabłońskiego w 1939. odcinku „M jak miłość”

Ostatecznie proces zakończy się dla gangstera najgorszym możliwym rozstrzygnięciem. Sąd uzna Jabłońskiego za winnego w 1939. odcinku „M jak miłość” i wymierzy mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyrok nie będzie jednak oznaczał końca problemów Andrzeja, Magdy i Pauliny. Jeszcze przed rozprawą Budzyński otrzyma groźną wiadomość z nieznanego numeru. Wszystko będzie wskazywało na to, że za jej wysłaniem stoi człowiek Jabłońskiego. Sam gangster, prowadzony przez funkcjonariuszy, zachowa przy tym spokój, dając Andrzejowi do zrozumienia, że nawet za kratami może mieć wpływ na wydarzenia.

„M jak miłość” – kiedy oglądać 1939. odcinek?

1939. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek 14 września 2026 roku o godz. 20:50 w TVP2. Serial jest emitowany w poniedziałki i wtorki o 20:50. Odcinki można również oglądać w TVP VOD.

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