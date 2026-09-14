M jak miłość, odcinek 1939: Agnes po wypadku nie przewidzi, co planuje Paweł. Nie daruje Walatowi tego, co zrobił - ZWIASTUN

Gniew Pawła po wypadku Marysi i Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość". Zemście się na Walacie!

Tylko cud sprawi, że w 1939 odcinku "M jak miłość" Marysia i Agnes nie ucierpią w wypadku pod Grabiną. A kiedy Rogowska zda sobie sprawę, że do tragedii doprowadził Dominik Walat, przez którego Franka nie żyje, dostanie ataku szału! Dzięki szybkiej interwencji policji z Lipnicy, Natalki (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner), Walat zostanie aresztowany i trafi za kratki. A ponieważ prowadził samochód mimo sądowego zakazu, to już się z tego nie wywinie.

Zatrzymanie Walata w 1939 odcinku "M jak miłość" nie uspokoi jednak Pawła. Przeciwnie. Na wieść, że pirat drogowy, który zabił Frankę, teraz mógł zabić jego matkę i Agnes, Zduński straci nad sobą panowanie. Szczególnie, że Marysia i córka Artura (Robert Moskwa) postarają się ukryć przed nim prawdę. Paweł znajdzie w internecie filmik nagrany przez rowerzystę po wypadku i na własne oczy zobaczy, co się działo z Marysią i Agnes, kiedy dopadły Walata.

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Gniew Pawła w 1939 odcinku "M jak miłość" sprawi, że teraz jeszcze bardziej zapragnie zemsty na Walacie. Po tym, jak syn wpływowego bogacza z Grabiny usłyszał wyrok w zawieszeniu i zapłacił Zduńskim odszkodowanie po wypadku, odpuścił ze względu na Frankę i ich syna Antosia (Mikołaj Jankowski). Ale śmierć Franki wciąż tak boli Pawła, że tym razem nie daruje Walatowi.

Telefon Agnes nie uspokoi Pawła w 1939 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1939 odcinku "M jak miłość" Agnes zadzwoni do Pawła, by wytłumaczyć mu, dlaczego razem z Marysią nie powiedziały mu prawdy o sprawcy wypadku, nie przewidzi, że teraz Zduński jest żądny zemsty jak nigdy wcześniej. Kolejny krok Pawła może się okazać bardzo drastyczny.

- Chciałam cię jeszcze raz przeprosić, że nie powiedziałam ci o Walacie. Martwiłyśmy się z twoją mamą i nie wiedziałyśmy, jak na to zareagujesz. I chyba miałyśmy troszeczkę racji. Paweł, ja cię rozumiem, ale ty się nie możesz wiecznie oglądać się za siebie, bo to do niczego nie doprowadzi... A teraz się liczy tylko jedno - twój syn... Halo? Jesteś? - Agnes nie od razu usłyszy odpowiedź Pawła.

- Tak jestem...

- Proszę, nie gniewaj się na mnie. Ja po prostu chcę tobie pomóc...

- Wiem...

- Dobra, to dobranoc, śpij dobrze i pamiętaj, że nie jesteś sam - zapewni Zduńskiego przyjaciółka.

Paweł zaplanuje zemstę na Walacie w 1939 odcinku "M jak miłość". Zabije go?

W finale 1939 odcinka "M jak miłość" Paweł jeszcze raz zobaczy filmik w internecie z zatrzymania Walata przez Marysię i Agnes. W oczach przepełnionych wściekłością będzie się kryła żądza odwetu, a może nawet śmierci!

- Poczekam na ciebie, po prostu na ciebie poczekam... - przysięgnie zabójcy Franki.

Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1939 "M jak miłość" będzie miał premierę w telewizji w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50.

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