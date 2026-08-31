M jak miłość. Porzucona Joanna zaczai się na Artura w następnym sezonie! Tak wzbudzi litość w kochanku- ZWIASTUN

Zdesperowana Joanna nie pozwoli, żeby Artur ją rzucił w 1937 odcinku "M jak miłość"

Dla młodej kochanki Artur poświęci małżeństwo z Marysię i rodzinę w 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po przerwie wakacyjnej! Do tego stopnia Rogowski straci głowę dla Joanny, że mimo zapewnień, że między nimi już wszystko skończone, posunie się do kolejnych kłamstw. W żywe oczy będzie oszukiwał Agnes. Co więcej, nie zdoła spojrzeć w twarz Barbarze (Teresa Lipowska), którą przekona, że cierpi na kryzys wieku średniego.

Niby w 1937 odcinku "M jak miłość" będzie trzymał się z daleka od lekarki, z którą zdradził Marysię, z którą spędził jedną cudowną noc, ale los znowu ich połączy. Najpierw w przychodni Rogowskiego w Lipnicy, gdzie kochankowi wpadną na siebie, bo Joanna przyjdzie po ostatnie dokumenty. A później w szpitalu w Gródku, gdzie ona nadal będzie pracowała jako kardiolog, a on właśnie złoży wypowiedzenie, zrezygnuje z posady internisty.

Żeby nie wzbudzać plotek i podejrzeń Artur i Joanna w 1937 odcinku "M jak miłość" będzie się zachowywali wobec siebie jak dwoje obcych ludzi. Do czasu aż wyjdą przed szpital. Rogowski zdąży już wsiąść do swojego samochodu, a jego młoda kochanka zaczai się na niego z wyrazem twarzy tak zbolałym, że bez większego trudu wzbudzi w nim litość.

Nie przegap: M jak miłość. Artur i Joanna wyjadą razem do Niemiec w następnym sezonie! Oszuka całą rodzinę, żeby dalej ciągnąć ich romans

Rozpaczliwe SMS-y Joanny do Artura w 1937 odcinku "M jak miłość"

Na tym zdesperowana, porzucona Joanna nie skończy w 1937 odcinku "M jak miłość", bo wieczorem zacznie wysyłać do Artura SMS-y, błagając o ostatnie spotkanie. Kochanka napisze Rogowskiemu, że nie może bez niego żyć. Posunie się jeszcze dalej, by zostawił dla niej Marysię!

M jak miłość ZWIASTUN. Artur nie zakończy romansu z Joanną! Marysia zada mu tylko jedno pytanie

"Przepraszam, że łamię naszą umowę, ale ten dzień omal mnie nie wykończył... Nie potrafię pogodzić się z tym, że patrzysz na mnie jak na zupełnie obcą ci osobę. Jak ty okrutnie dotrzymujesz słowa... Wiem, że wybrałeś swoją żonę, rodzinę, ale błagam cię tylko o jedno spotkanie. Będę zaraz na naszej trasie w lesie... i mogę choćby do północy czekać tam na ciebie" - napisze Joanna do Artura.

Artur nie zostawi Joanny w 1937 odcinku "M jak miłość",ale wróci do Marysi

Zakochany Artur zlituje się nad Joanną i 1937 odcinku "M jak miłość" umówi się z nią na "ostatnią" randkę w lesie. Tyle, że to wcale nie będzie pożegnanie kochanków. Wystarczy wyznanie Rogowskiego, że zawsze będzie ją kochał, by Joanna uznała, że Marysia nie ma już z nią żadnych szans w walce o serce Artura! Nawet jeśli on wróci do żony, udając wiernego, kochającego męża.

- Ten ostatni miesiąc był dla mnie koszmarem... Dlaczego my to sobie robimy?!… Artur, przecież wiem, że ty też to czujesz! Czujesz to samo, co ja… - Nie mogę zostawić żony, ale zawsze będę cię kochał… - zapewni Rogowski kochankę i zacznie ją namiętnie całować.

Pocałunki Artura i Joanny w 1937 odcinku "M jak miłość" będą zapowiedzią tego, że ich romans wcale się nie skończy! W nowym sezonie kochankowie wyjadą nawet razem do Niemiec, aby tam być razem bez żadnych przeszkód...

22

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" w TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 1937 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 7 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. Już od wtorku, 1 września 2026 r., odcinek 1937 "M jak miłość" można obejrzeć w serwisie VOD.TVP.pl, ale płatnie.

Przeczytaj też: M jak miłość. Nowy sezon wraca tydzień przed premierą w TVP! Nie wszyscy obejrzą pierwszy odcinek po przerwie wakacyjnej - ZWIASTUN