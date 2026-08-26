M jak miłość. Agnes przyciśnie Artura, by skończył romans z Joanną! Nie posłucha córki w nowym sezonie - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-08-26 13:02

Początek nowego sezonu "M jak miłość" będzie zarazem końcem małżeństwa Rogowskich? Nie ma co do tego wątpliwości, skoro Artur (Robert Moskwa) w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zapewni córkę Agnes (Amanda Mincewicz), że zakończył romans z Joanną Dobrzańską (Dominika Sakowicz), ale tego samego dnia wyzna kochance miłość. Uczucie do Joanny kompletnie odbierze Arturowi rozum. Mimo że Agnes będzie naciskać na ojca, by raz na zawsze zerwał kontakt z Joanną, on nie posłucha córki. To tylko kwestia czasu aż Marysia (Małgorzata Pieńkowska) się dowie. Sprawdź, jak się zacznie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej.

Romans Artura i Joanny rozkręci się na całego w następnym sezonie "M jak miłość"

Odcinek 1937 "M jak miłość" rozpocznie nowy sezon i będzie zapowiedzią końca Marysi i Artura! Co prawda decyzja o rozwodzie Rogowskich jeszcze nie zapadnie, ale jak ich małżeństwo ma przetrwać, skoro Artur zakochał się w Joannie i zapewni młodziutką lekarkę, że niezależnie od tego, że po nocy z nią, wrócił do żony, to zawsze będzie ją kochał. A co z miłością do Marysi? Czy po tylu wspólnych latach, przeżytych dobrych i złych chwilach Rogowski wyrzuci Marysię z serca?

Artur nie odejdzie od Marysi w 1937 odcinku "M jak miłość"

Niewierny, zakłamany Artur na początku nadchodzącego sezonu "M jak miłość" zostanie z żoną tylko z poczucia obowiązku, ale nie przestanie jej oszukiwać i spotykać się z Joanną. "Ostatnia" schadzka Rogowskiego z kochanką skończy się na tym, że powie jej, jak bardzo ją kocha, lecz od żony nie odejdzie...

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Agnes wypomni Arturowi noc z Joanną w 1937 odcinku "M jak miłość"

Trudno będzie patrzeć w 1937 odcinku "M jak miłość" na to, co wyrabia Artur przede wszystkim jego córce. Przypomnijmy, że w finale minionego sezonu Agnes pojechała za ojcem, który uciekł z domu w Grabinie do kochanki i na własne oczy widziała go z Joanną! Od tej nocy Rogowskiego i Joanny minie już miesiąc, ale nawet rozłąka nie osłabi uczuć męża Marysi do innego kobiety, które będą silniejsze od niego.

Wprawdzie Artura będą dręczyły wyrzuty sumienia z powodu romansu z Joanną, lecz w 1937 odcinku "M jak miłość" podczas rozmowy z Agnes na temat jego „przyjaźni” z Dobrzańską, zabrnie jeszcze dalej w swoich kłamstwach. Córka jednak nie do końca uwierzy w przedstawioną wersję wydarzeń.

To dlatego Agnes przyciśnie Artura, dopytując, czy romans z Joanną skończył się na tamtej nocy. - Powiedz mi, skończyłeś tę znajomość?

- Nie widuję się z Joanną… Odeszła z pracy, pracuje w przychodni w Gródku... Nie mamy ze sobą kontaktu - zapewni Rogowski i będzie z tym sporo prawdy.

- Oprócz wspólnych dyżurów w szpitalu w Gródku… - przypomni Agnes.

- Też już nie. Dziś składam wypowiedzenie, rezygnuję z etatu w Gródku - wyjaśni Rogowski. 

- I to najlepsze, co możesz zrobić! Dla siebie i dla swojej rodziny - oceni Agnes, nieświadoma tego, co niewierny ojciec zrobi jeszcze tego samego dnia. 

Na tym spotkaniu Artura i Joanny w 1937 odcinku "M jak miłość" się nie skończy

Choć Artur w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu zrezygnuje z pracy w szpitalu w Gródku, by uniknąć spotkań z Joanną, czym zaskoczy nawet kochankę, to zobaczy się z nią w swojej przychodni w Lipnicy. Joanna zajrzy do ośrodka zdrowia po swoje dokumenty i stanie twarzą w twarz z Marysią, która okaże jej sympatię. Nie wiedząc, że ma przed sobą kochankę męża, zrobi jej się żal Joanny.

A wieczorem w 1937 odcinku "M jak miłość" Rogowski znów wymknie się z domu na sekretną randkę z Joanną w lesie

M jak miłość. Artur oszuka Barbarę w sprawie romansu!

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