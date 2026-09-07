M jak miłość, odcinek 1937: Franek ukryje przed Dorotą i Bartkiem list od ojczyma. Potwór Malicki znów będzie mu groził - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-07 20:48

W nowym sezonie "M jak miłość" na rodzinę Lisieckich znów nadciągnie zagrożenie! Franek (Jarosław Śmigielski), adoptowany syn Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), będzie przed nim skrywał przerażającą tajemnicę! List z groźbami od ojczyma, Malickiego (Marcin Sitek). To dlatego w 1937 odcinku "M jak miłość" nastolatek będzie wciąż przygnębiony, a Dorota zacznie się coraz bardziej o niego martwić. Czy zwyrodnialec znów skrzywdzi Franka albo Dorotę i Bartka w następnym sezonie "M jak miłość"? Sprawdź, co już wiadomo!

Ojczym Franka przyśle mu list z groźbami w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

Szczęście Doroty i Bartka w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zmąci nie tylko strach o jej wyniki badań u lekarza, ale także niepokój z powodu Franka. Mimo że od adopcji chłopca minęło już sporo czasu, a Malicki po napadzie na Franka i Bartka nad rzeką w siedlisku zniknął bez śladu, to jednak Lisieccy nie przestaną się martwić, że chłopiec nadal nie czuje się ich synem. Nie traktuje Doroty jak matkę, bo zwraca się do niej "ciociu", a Bartek trzyma na dystans. 

Prawdziwym powodem takiego zachowania Franka w 1937 odcinku "M jak miłość" będzie list, który przysłał mu Malicki już po ucieczce z Grabiny przed policją. Syn Lisieckich nie tylko nie powie im o liście od ojczyma, ale także ukryje przed nimi, jak bardzo się boi, że zwyrodnialec czai się gdzieś w pobliżu. 

"Bardzo się cieszę, że masz taką miłą, nową rodzinkę. Mam nadzieję, że w tych luksusach nie zapomnisz o swoim starym tatusiu. Ale nie martw się, jak zapomnisz, ja na pewno ci się przypomnę."

Te groźby ojczyma wystarczą, by Franek w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu podarł list, który kolejny raz przeczyta na szkolnym boisku do koszykówki. 

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Bartek powie Frankowi o badaniach Doroty u lekarza w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu

Niczego nieświadomy Bartek uprzedzi Franka o wizycie Doroty u lekarza, ale w 1937 odcinku "M jak miłość" uspokoi syna, że nie ma powodów do obaw, że nastąpi u niej nawrót choroby. Dorota pokonała raka mózgu i nic nie będzie wskazywało na to, by jej stan miał się nagle pogorszyć. 

- Dorota jedzie do lekarza. Ma wizytę kontrolną...

- Myślałem, że ta choroba to już zamknięta sprawa?

- Zamknięta, ale czasami musi mieć te badania. Kontrolnie... - zapewni chłopca Lisiecki.

Tego dnia Bartek w 1937 odcinku "M jak miłość" po raz pierwszy poczuje się jak ojciec Franka. Pójdą razem na szkolny mecz, wybiorą się na hot-dogi na stację paliw i zawiążą sojusz, by Dorota się o tym nie dowiedziała. A kiedy Lisiecka wróci do siedliska w Grabinie z prezentami dla męża i syna, ich wyraz twarzy nie będzie wskazywał na to, że się cieszą z ubrań, które kupi im w Warszawie. 

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 1937 "M jak miłość", pierwszy po wakacjach, będzie miał premierę w poniedziałek, 7 września 2026 roku w TVP2 o godz. 20.50. 

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