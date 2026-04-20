M jak miłość, odcinek 1932: Marcin oszuka Kamę w sprawie szefowej. Przejrzy Elżbietę, która będzie dla niej zagrożeniem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Małżeńska sielanka Kamy i Marcina w 1932 odcinku "M jak miłość" to będą tylko pozory! Niedługo po tym jak Chodakowski zacznie pracę w korporacji jako ekspert ds. bezpieczeństwa i zwróci na siebie uwagę szefowej, ambitnej i zawziętej bizneswoman Elżbiety Domańskiej, do Kamy dotrze, jak wielki błąd popełniła.

Z jednej strony dopadną ją wyrzuty sumienia, że zmusiła Marcina do zmiany pracy na taką, w której nie będzie szczęśliwy, z drugiej zacznie się obawiać, że pani prezes Elżbieta posunie się za daleko w ich "służbowych" relacjach. I słusznie!

Kama przejrzy szefową Marcina w 1932 odcinku "M jak miłość"

Bo już w 1932 odcinku "M jak miłość" Kama zacznie dociekać, jaka naprawdę jest szefowa męża, zapyta Marcina o kulisy jego współpracy z Elżbietą Domańską! Nie bez powodu, bowiem pani prezes podstępem doprowadzi do tego, że Chodakowski zostanie jej osobistym ochroniarzem. Aby nie martwić Kamy nieco spanikowany Marcin okłamie ją, że Domańska to "stara i nieatrakcyjna kobieta". Nie doceni jednak żony, która przeprowadzi własne śledztwo na temat Elżbiety.

Kiedy Kama w 1932 odcinku "M jak miłość" sprawdzi szefową Marcina w internecie, przekona się, że Domańska to kobieta sukcesu, której pozycja w świecie biznesu i majątek mogą robić wrażenie. Poza tym Elżbieta to prawdziwa piękność! Nic dziwnego, że Kama będzie na siebie jeszcze bardziej zła, że przez nią Marcin teraz pracuje dla Domańskiej!

Odważne sztuczki szefowej Marcina w 1932 odcinku "M jak miłość". Elżbieta Domańska zapowie, że chce go uwieść

Jakby tego było mało, w 1932 odcinku "M jak miłość" Elżbieta zacznie przekraczać kolejne granice w relacjach z Marcinem, pozwalać sobie na zbyt wiele z żonatym ochroniarzem. Zażąda, by Chodakowski towarzyszył jej na imprezie bogatych znajomych, zaprosi też ochroniarza na drinka i bez żadnych oporów powie głośno, że zamierza go uwieść. Nie zważając na to, że Marcin kocha swoją żonę!

Jak zachowa się Chodakowski? W 1932 odcinku "M jak miłość" nie zareaguje na zaloty pani prezes, ale stanowczo wyjaśni szefowej, że najważniejsza jest dla niego Kama, że żadne romanse w pracy nie wchodzą w grę. Tyle że Elżbieta nie przyjmie tego do wiadomości.

M jak miłość. Zmarła Franka wróci do Pawła. Przyjdzie do niego w szpitalu

