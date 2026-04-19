M jak miłość, odcinek 1929: Marcin zostawi Kamę! Pożałuje, że zmienił dla niej pracę, kiedy zostanie osobistym ochroniarzem szefowej - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-19 14:51

Walka o Marcina (Mikołaj Roznerski) zacznie się w 1929 odcinku "M jak miłość", kiedy nowa szefowa, Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), upatrzy go sobie jako osobistego ochroniarza! Co na to Kama (Michalina Sosna)? Żona zmusiła Chodakowskiego do zmiany pracy, a teraz szybko się przekona jak zawzięta bogaczka, pani prezes korporacji skomplikuje ich życie! Nie dość, że Marcin będzie musiał zostawić Kamę, to jeszcze w 1929 odcinku "M jak miłość" odbierze taką wiadomość z firmy. Elżbieta i tak postawi na swoim. Tak Domańska stanie się zagrożeniem dla Kamy. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Kama (Michalina Sosna) obejmująca od tyłu Marcina (Mikołaj Roznerski), który ma zamyślony wyraz twarzy. Scena z serialu M jak miłość, gdzie Marcin ma zostać ochroniarzem Elżbiety Domańskiej, co wywoła niepokój u Kamy.
M jak miłość odc. 1929. Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), Marcin (Mikołaj Roznerski) M jak miłość odc. 1929. Marcin (Mikołaj Roznerski) M jak miłość odc. 1929. Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) M jak miłość odc. 1929. Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), Marcin (Mikołaj Roznerski)
"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Do życia Kamy i Marcina w 1929 odcinku "M jak miłość" wkroczy Elżbieta Domańska, bajecznie bogata, bezkompromisowa, ambitna, a przy tym niezwykle piękna bizneswoman, prezes korporacji, w której Chodakowski zatrudnił się jako ekspert ds. bezpieczeństwa. Nowa praca Marcina, którego Kama zmusiła do rezygnacji z zawodu detektywa, tylko pozornie będzie bezpieczna. Bo kiedy Chodakowski wpadnie w oko szefowej, od razu rozpocznie ona sprytną grę o to, by mieć go tylko dla siebie! Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1929: Marcin sprzeciwi się szefowej. Odrzuci bogatą Elżbietę, ale ona i tak nie odpuści - ZDJĘCIA

Prezes Elżbieta Domańska znajdzie sposób na Marcina w 1929 odcinku "M jak miłość"

Jak daleko Elżbieta posunie się w 1929 odcinku "M jak miłość", kiedy Marcin jej odmówi i nie zgodzi się zostać jej osobistym ochroniarzem? Pani prezes znajdzie sposób na opornego Chodakowskiego. Choć Marcin nie przyjmie propozycji Domańskiej, która będzie się wiązała z większymi pieniędzmi, ale także z częstszymi wyjazdami i koniecznością opuszczenia Kamy, Elżbieta wyda polecenie szefowi ochrony, aby się nim zajął. 

Tak Marcin w 1929 odcinku "M jak miłość" dowie się, że zostanie ochroniarzem szefowej 

W efekcie w 1929 odcinku "M jak miłość" późnym wieczorem Marcin odbierze telefon, który całkowicie zmieni sytuację i jego pozycję w korporacji Domańskiej! Dowie się od szefa ochrony, że za kilka dni wyjedzie z Elżbietą do stolicy Austrii jako osobisty ochroniarz pani prezes. 

- To pilna sprawa. Dostaliśmy polecenie z centrali, prezes Domańska leci w poniedziałek do Wiednia, będzie pan jej osobistym ochroniarzem. Informacje przesłałem panu mailem - usłyszy zaskoczony Marcin. 

Kama w 1929 odcinku "M jak miłość" pożałuje, że zmusiła Marcina do zmiany pracy 

Jeszcze bardziej zszokowana będzie Kama, która w 1929 odcinku "M jak miłość" pożałuje, że zmusiła Marcina do zmiany pracy! Jako detektyw stale narażał swoje życie, ale jako ochroniarz Elżbiety Domańskiej znajdzie się w jeszcze większym zagrożeniu. 

Oto prawdziwe zamiary Elżbiety wobec Marcina! Dopiero się rozkręci w 1929 odcinku "M jak miłość"

Prawdziwe zamiary nowej bohaterki "M jak miłość", którą zagra Katarzyna Dąbrowska, wyjdą na jaw już 1929 odcinku. Podczas rozmowy Elżbiety z koleżanką. 

- Widzimy się w poniedziałek na targach w Wiedniu. Jak zobaczysz mojego nowego osobistego ochroniarza, to padniesz z zazdrości. Jest wręcz nieprzyzwoicie przystojny. Sama się przekonasz. Formalnie nie jest jeszcze moim bodyguardem, ale będzie, chociaż sam jeszcze o tym nie wie...

To oznacza tylko jedno, nowa szefowa skomplikuje życie Marcina i Kamy. Ale o tym jak bardzo widzowie dowiedzą się dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią po trwającej cztery miesiące wakacyjnej przerwie.

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina? 

