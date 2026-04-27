M jak miłość, odcinek 1932: Kasia nie dotrzyma słowa danego Anecie. Do końca ukryje prawdę o ojcostwie, ale tego będzie już za wiele - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” sytuacja Kasi wymknie się spod kontroli jak nigdy wcześniej. Po tym, jak jej sekret wyjdzie na jaw przed Anetą, lekarka znajdzie się pod ogromną presją. Chodakowska nie zamierza bowiem dłużej kryć przyjaciółki i będzie dążyć do tego, by prawda w końcu wyszła na jaw.

Kasia nie wyzna prawdy o ojcostwie

Mimo to Kasia nie zdecyduje się na szczerość. Choć obieca Anecie, że uporządkuje sprawy i sama wyzna prawdę Mariuszowi oraz Jakubowi, szybko okaże się, że nie ma zamiaru dotrzymać słowa. Strach przed konsekwencjami okaże się silniejszy niż poczucie winy.

W 1932 odcinku „M jak miłość” Karska posunie się jeszcze dalej, by utrzymać swoje kłamstwo. Będzie gotowa na wszystko, by Mariusz nie dowiedział się, że nie jest ojcem Zosi. Tym bardziej że mężczyzna zacznie zauważać, że z jego żoną dzieje się coś niepokojącego. Zmienione zachowanie, nerwowość i wybuchy emocji tylko podsycą jego podejrzenia.

Kasia zagra do końca. W 1932 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, byle Mariusz nie poznał prawdy

Na domiar złego do akcji znów wkroczy szantażystka Anka Sokołowska (Katarzyna Russ). Kolejny telefon od laborantki całkowicie rozbije Kasię. W 1932 odcinku „M jak miłość” lekarka zaleje się łzami i będzie bliska załamania, ale nawet wtedy nie zdecyduje się wyznać prawdy. Zamiast tego jeszcze mocniej zamknie się w swoich kłamstwach.

Mariusz zacznie drążyć temat i spróbuje dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje. Początkowo może podejrzewać, że problem dotyczy Jakuba, jednak Kasia spróbuje wyprowadzić go z błędu i odsunąć od prawdy. Jej manipulacje mogą jednak nie wystarczyć, bo napięcie w ich małżeństwie będzie tylko rosło.

W tej sytuacji coraz większą rolę odegra Aneta. Widząc, że Kasia nie ma zamiaru dotrzymać obietnicy i wciąż brnie w kłamstwa, może w końcu wziąć sprawy w swoje ręce. Dla Chodakowskiej będzie to granica, której nie będzie chciała już przekraczać.

Czy w 1932 odcinku „M jak miłość” to właśnie Aneta zdecyduje się powiedzieć prawdę Jakubowi? A może Mariusz sam połączy fakty i odkryje, że całe jego życie było budowane na kłamstwie? To jeszcze nie koniec tego zamieszania.