M jak miłość, odcinek 1931: Franek zaginie, kiedy wróci jego ojczym! Dramatyczne poszukiwania syna Doroty i Bartka - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-16 9:29

W 1931 odcinku „M jak miłość” dojdzie do dramatycznego zwrotu akcji, bo Franek (Jarosław Śmigielski) zniknie bez śladu, a Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) wpadną w panikę. Po tym, jak chłopak zostanie zmuszony do kolejnego spotkania z przemocowym ojczymem, Bartkiem Zawadzkim (Marcin Sitek), jego zachowanie wymknie się spod kontroli. Wkrótce w 1931 odcinku "M jak miłość" ruszą intensywne poszukiwania Franka. Sytuacja stanie się na tyle poważna, że Natalka (Dominika Suchecka) i miejscowa policja ogłoszą Child Alert. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku „M jak miłość” Lisieccy przeżyją prawdziwy koszmar. Franek nagle zniknie z domu, a wszelkie próby kontaktu z nastolatkiem zakończą się niepowodzeniem. Dorota i Bartek natychmiast rozpoczną dramatyczne poszukiwania, nie mając pojęcia, że chłopak po raz kolejny znalazł się pod silnym wpływem swojego przemocowego ojczyma.

Spotkanie z ojczymem wykończy Franka psychicznie. Zniknie z siedliska w 1931 odcinku "M jak miłość"!

To właśnie on w 1931 odcinku "M jak miłość" zmusi Franka do kolejnego spotkania, które negatywnie odbije się na jego psychice i dalszym zachowaniu. Chłopak, coraz bardziej przytłoczony sytuacją, podejmie impulsywną i ryzykowną decyzję. Nie tylko ucieknie z domu Lisieckich, ale też ponownie dopuści się kradzieży, co jeszcze bardziej skomplikuje jego sytuację w nowej rodzinie.

Wcześniej Bartek będzie próbował dotrzeć do prawdy i wymusi na Franku wyznanie, z kim widział się w nocy nad rzeką. Jednak chłopak nie wytrzyma presji. Nie będzie wiedział, co ma robić.

Poszukiwania Franka w 1931 odcinku "M jak miłość" potrwają wiele godzin i zaangażują nie tylko Lisieckich, ale także Natalkę (Dominika Suchecka), która podejmie decyzję o uruchomieniu Child Alert. Sytuacja stanie się coraz bardziej poważna, a czas będzie działał na niekorzyść zrozpaczonych opiekunów.

Atak ojczyma Franka w 1931 odcinku "M jak miłość". Wyskoczy z nożem w siedlisku 

Kulminacja dramatu nastąpi wieczorem, gdy w 1931 odcinku "M jak miłość" w siedlisku pojawi się uzbrojony w nóż ojczym Franka. Mężczyzna nie cofnie się przed niczym, a jego pojawienie się może całkowicie zmienić bieg wydarzeń i doprowadzić do tragedii. Czy Lisieccy zdążą odnaleźć Franka, zanim dojdzie do najgorszego? Zrobią wszystko, by mu pomóc, ale może być za późno. 

M jak miłość. Franek poróżni Dorotę i Bartka? Okrutny ojczym zmusi go do kradzieży u Lisieckich!

