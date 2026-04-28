M jak miłość, odcinek 1931: Agnes straci Antosia! Paweł zacznie nowe życie z synem w Warszawie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" Agnes znów zawali się cały świat, gdy Paweł po szczerej rozmowie z Judytą (Paulina Chruściel) o przyszłości swojej i Antosia podejmie przełomową decyzję o powrocie z synem do Warszawy. Szczególnie, że Rotke już zdąży przywiązać się do chłopca, z którym spędziła kilka ładnych miesięcy pod nieobecność jego ojca.

Do tego stopnia, że to właśnie do niej w 1927 odcinku "M jak miłość" chłopiec po raz pierwszy powiedział najważniejsze słowo "mamo", bo był za mały, aby zrozumieć, że jego rodzicielki Franki (Dominika Kachlik) już z nimi nie ma. Ale przez te wszystkie miesiące i on stał się szczególnie ważny Agnes i jeszcze z jednego powodu.

Paweł zabierze Antosia od Agnes w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że Agnes w szczerej rozmowie z Pawłem przyzna mu się, że nie może mieć własnych dzieci, przez co nawiąże tak silną relację z synem Zduńskiego, właśnie niczym matka z dzieckiem. A w 1931 odcinku "M jak miłość" niestety ją utraci, gdy Zduński zdecyduje się opuścić Grabinę razem z malutkim Antosiem.

Czy w tej sytuacji w 1931 odcinku "M jak miłość" Paweł zdecyduje się zaprosić i swoją przyrodnią siostrę do siebie, aby wspólnie z nią dalej wychowywać Antosia? Nie wydaje się, bo przecież Rotke wciąż będzie pracować w przychodni Rogowskich w Lipnicy, a Zduński nie będzie jeszcze w stanie zaangażować się w nową relację. Ale spokojnie, bo to też wcale nie oznacza, że kontakt Agnes i Antosia urwie się na dobre!

Rotke dalej będzie obecna w życiu syna Zduńskiego w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że cała trójka wciąż będzie się spotykać, czy to w Grabinie, do której wraz z Antosiem będzie witał Paweł, czy to w Warszawie. Tym bardziej, że w 1931 odcinku "M jak miłość" Zduński sam sobie nie poradzi z synem i pracą, do której po Nowym Roku zechce wrócić z impetem, stąd z pewnością przyda mu się pomoc w opiece nad chłopcem.

Ale sam także dalej będzie potrzebował wsparcia, bo mimo terapii, leków i wsparcia bliskich jeszcze wciąż będzie wracał do siebie po śmierci Franki (Dominika Kachlik). I w tym przypadku także będzie mógł liczyć na Agnes, z którą w 1935 odcinku "M jak miłość" obejrzy nawet kolejne filmiki, które przed swoim odejściem nagrała mu żona. Zwłaszcza, że będzie gotowy w końcu poznać jej ostatnie słowa...

