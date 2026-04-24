M jak miłość, odcinek 1930: Wściekły Bartek zagrozi Tadeuszowi! Nie wytrzyma po tym, co zrobi Jagodzie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1930 odcinku "M jak miłość" Kiemliczowie odwiedzą Lisieckich w siedlisku. Jagoda i Tadeusz zjawią się u Doroty i Bartka na wspólnym śniadaniu, w trakcie którego żona ogrodnika postanowi skorzystać z chwilowej nieobecności męża, aby poskarżyć się na niego przyjaciołom. Tym bardziej, że będzie mieć na co, gdyż odkryje kłamstwa Kiemlicza!

W 1930 odcinku "M jak miłość" Jagoda poskarży się Dorocie i Bartkowi, że Tadeusz zaczął ją oszukiwać w kwestii diety, którą po ostatniej wizycie u lekarza, Artur (Robert Moskwa) kazał mu zmienić. Tym bardziej, że nie podobał mu się jego wysoki cholesterol i cukier, które przy jego nadciśnieniu mogłoby nawet doprowadzić do udaru!

- Tadziu zrobił mi balona. Artur zalecił mu powrót na dietę. Ten cwaniak udaje, że się jej trzyma - wyżali im się Jagoda.

Bartek weźmie Tadeusza na męską rozmowę w 1930 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1930 odcinku "M jak miłość" Lisieccy nie przejdą wobec tego obojętnie. Szczególnie, iż doskonale będą widzieli, jak bardzo Jagoda boi się o swojego męża, który będzie ważny także i dla nich, bo będą traktować go, jak i członka swojej rodziny. I stąd Bartek tak tego nie zostawi i postanowi wziąć Tadeusza na poważną męską rozmowę.

Jednak jej przebieg w 1930 odcinku "M jak miłość" zaskoczy wszystkich! Zwłaszcza, gdy Tadeusz zacznie stawiać się Bartkowi, przez co Lisiecki już nie wytrzyma i nawet zacznie mu grozić, sięgając przy tym nawet po to, co dla jego przyjaciel najważniejsze. A mianowicie jego córeczkę Dorotkę (Klara Madeńska).

- Moja dieta to jest moja sprawa - powie mu stanowczo Tadeusz.

- Chcesz doczekać ślubu swojej córki? To się ogarnij - poleci mu Bartek.

Czy Kiemlicz w końcu zmądrzeje po konfrontacji z Lisieckim w 1930 odcinku "M jak miłość"?

Czy w tej sytuacji w 1930 odcinku "M jak miłość" Tadeusz odpuści, przestanie oszukiwać Jagodę i w końcu się za siebie weźmie? Czy Kiemlicz wróci na dietę, którą zalecił mu Rogowski? Tym bardziej, że w przeciwnym razie faktycznie mógłby nie doczekać ślubu Dorotki, gdyby przy swoich wynikach się do niej nie zastosował.

Czy zatem w 1930 odcinku "M jak miłość" Bartek zdoła przemówić mu do rozsądku? A może Tadeusz wciąż będzie głupio stał przy swoim i tylko sobie szkodził? Czy Kiemlicz umrze, Dorotka straci ojca, Jagoda męża, a Lisieccy przyjaciela? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

