M jak miłość. Paweł szczęśliwy w Grabinie! Sam Rafał Mroczek potwierdza, że Zduński stanie na nogi - ZDJĘCIA, WIDEO

Małgorzata Pala
2026-04-24 13:59

Po dramatycznej walce o stan psychiczny Pawła z "M jak miłość" przyjdzie wielka ulga i radość, że Zduński pokona najmroczniejsze myśli. Sam Rafał Mroczek potwierdził fakt, iż jego bohater wkrótce odzyska siły, stanie na nogi i zdoła wyjść z dużego kryzysu. Po śmierci Franki (Dominika Kachlik) wydarzyło się wiele złego, ale Paweł podejmie walkę o siebie i lepsze jutro. Te ZDJĘCIA z planu mówią wiele. Sprawdź, co Rafał Mroczek ma do przekazania widzom i zobacz WIDEO!

Radosny Rafał Mroczek, aktor znany z roli Pawła Zduńskiego w serialu M jak miłość, uśmiecha się szeroko. Obok, dwie kobiety rozmawiają w Grabinie, prawdopodobnie Agnes i Basia, co zapowiada pozytywną przemianę bohatera. O nowych odcinkach i losach Zduńskiego przeczytasz na portalu Super Seriale.
Galeria zdjęć 9

Przemiana Pawła z "M jak miłość". Odzyska spokój i radość z życia 

Śmierć Franki dobiła Pawła. Bliscy robią wszystko, by pomóc Zduńskiemu. Otaczają go troską i opieką, a Judyta (Paulina Chruściel) jest gotowa pomóc synowi Marysi (Małgorzata Pieńkowska) w zakresie terapii i wsparcia psychologicznego. Te działania poskutkują przemianą Pawła. Wreszcie zobaczymy go uśmiechniętego i radosnego. To oczywiście nie oznacza, że ból po stracie bliskiej osoby zniknie, ale Paweł poczuje ulgę.

Rafał Mroczek zapewnia, że Paweł stanie na nogi 

Na najnowszym nagraniu z planu "M jak miłość" widać wyraźnie, że Paweł ma się o wiele lepiej. Uśmiech, radosna energia i wygłupy w Grabinie świadczą o tym, że u tego bohatera nastąpi przełom. Zresztą sam Rafał Mroczek zwrócił się do widzów i zapewnia, że nie muszą zamartwiać się o Zduńskiego. Jego bohater poczuje się dużo lepiej.

Widzowie, wiem, że troszkę martwicie się o mojego bohatera, ale spokojnie, Paweł powoli wraca na dobre tory - mówi uśmiechnięty Rafał Mroczek w relacji na Instagramie. 

Koniec udręki Pawła w "M jak miłość"

Można spekulować, że Paweł większość czasu będzie spędzał w Grabinie. To właśnie tam są kręcone sceny do kolejnych odcinków "M jak miłość". Na ekranie TVP2 pojawią się one prawdopodobnie już po wakacjach 2026. Paweł powinien wtedy odzyskać energię i z nieco pozytywniejszym spojrzeniem zerkać w przyszłość. W tym na pewno pomogą mu Agnes (Amanda Mincewicz) oraz Basia (Karina Woźniak) i oczywiście reszta rodziny. 

