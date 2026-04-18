M jak miłość, odcinek 1929: Szantażystka Kasi wygada się przed Anetą! Tak dowie się od Anki, co zrobiła Jakubowi? - WIDEO

M jak miłość, odcinek 1929: Szantażystka Kasi wygada się przed Anetą! Tak dowie się od Anki, co zrobiła Jakubowi?

Małgorzata Pala
2026-04-18 21:06

W 1929 odcinku „M jak miłość” dojdzie do niespodziewanego spotkania w klinice, które zmieni wszystko. Aneta (Ilona Janyst) usłyszy od Anki Sokołowskiej (Katarzyna Russ) dwuznaczne i pełne jadu słowa o Kasi (Paulina Lasota), które natychmiast wzbudzą jej czujność. To właśnie ta krótka, ale znacząca wymiana zdań sprawi, że Chodakowska zacznie podejrzewać, że jej przyjaciółka ukrywa coś bardzo poważnego. Szantażystka Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość" nie będzie dłużej milczeć. Potem prawda o tym, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem córki Kasi wyjdzie na jaw! Zobacz WIDEO z tych scen.

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Do przełomowej sytuacji dojdzie w klinice w 1929 odcinku "M jak miłość", gdzie Aneta Chodakowska natknie się na Ankę Sokołowską. Kobieta nie będzie gryzła się w język i zacznie mówić zdecydowanie za dużo. Spróbuje wciągnąć żonę Olka (Maurycy Popiel) w obgadywanie lekarki. Nagada Anecie na Kasię, nie gryząc się w język. Będzie wyglądało to tak, jakby podła Sokołowska szukała sobie sojuszniczki w Anecie, by dalej tłamsić Kasię.

- Kaśka to niezły numer! Gdyby pani wiedziała, co ona zrobiła swojemu byłemu mężowi, jak go skrzywdziła... Mogę pani zaraz opowiedzieć... – rzuci z przekąsem Anka (cytat światseriali.interia.pl).

Choć rozmowę przerwie pojawienie się Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), słowa Anki nie dadzą Anecie spokoju. W 1929 odcinku „M jak miłość” Chodakowska wróci do tego tematu przy pierwszej okazji. Reakcja lekarki tylko pogłębi jej podejrzenia, Karska spróbuje zbagatelizować sprawę i podważyć wiarygodność laborantki, co będzie wyglądało jak desperacka próba odwrócenia uwagi.

Aneta w 1929 odcinku "M jak miłość" odkryje prawdę o sfałszowanych testach na ojcostwo 

Niedługo później nastąpi moment, który zmieni wszystko. Aneta przypadkiem podsłucha rozmowę telefoniczną Kasi z Anką i usłyszy wyznanie, które rozwieje wszelkie wątpliwości.

- Czego jeszcze chcesz? Mało pieniędzy ode mnie wyciągnęłaś?! Należało mi się. Za to wszystko, co dla ciebie zrobiłam... Szkoda, że mi wtedy nie odmówiłaś! (...) Że w ogóle wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo...  - powie Kasia do telefonu.

Aneta podsłucha rozmowę Kasi z Sokołowską w 1929 odcinku "M jak miłość"

Dla Anety w 1929 odcinku "M jak miłość" będzie to prawdziwy szok. W jednej chwili zrozumie, że Kasia świadomie zmanipulowała wyniki badań DNA Zosi i przez cały czas okłamywała zarówno Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), jak i Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Co więcej, stanie się jasne, że od dawna jest pod presją Anki, która wykorzystuje swoją wiedzę i czerpie z tego korzyści.

W 1929 odcinku „M jak miłość” Chodakowska nie będzie miała wątpliwości, że to zbyt poważna sprawa, by ją przemilczeć. Natychmiast zażąda wyjaśnień od przyjaciółki.

- Czy to... o tej zamianie wyników... to prawda? – zapyta wprost (światseriali.interia.pl). Załamana Kasia nie będzie w stanie się bronić. Zamiast tego wybuchnie płaczem i zacznie błagać Anetę o milczenie, bo doskonale wie, jakie mogą być konsekwencje ujawnienia prawdy.

- Nie mów nikomu, błagam, nikt nie może się dowiedzieć! Jeśli powiesz... – zacznie desperacko. Tym razem nic już nie zatrzyma lawiny. Aneta jasno da do zrozumienia, że prawda musi wyjść na jaw, zwłaszcza że chodzi nie tylko o dwóch mężczyzn, ale przede wszystkim o dobro dziecka.

- Kaśka, musisz się przyznać, jakoś to wyprostować... – zażąda.

Dla Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość" sytuacja stanie się dramatyczna. Z jednej strony strach przed reakcją Jakuba i Mariusza, z drugiej świadomość, że Aneta nie odpuści. Szantaż Anki, kłamstwa i manipulacje doprowadzą ją wprost do ściany, z której nie będzie już wyjścia. Okaże się że to nie sama Anka ujawni sekret, ale to jej działania doprowadzą do tego, że Aneta zacznie szukać prawdy. A kiedy już ją pozna, nie pozwoli, by sprawa została zamieciona pod dywan.

