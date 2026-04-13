M jak miłość, odcinek 1929: Miesiąc miodowy Kasi i Mariusza zamieni się w koszmar! Nie utrzyma już w tajemnicy, że Jakub jest ojcem jej córki - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To będzie najgorszy dzień w życiu Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość"! Od ślubu z Mariuszem nie minie nawet miesiąc, ale w przypadku nowożeńców nie ma mowy o małżeńskiej sielance. Nie dość, że Mariusz cały czas będzie traktował Kasię tak, jakby była jego własnością, jakby chciał ją zamknąć w swoim domu niczym w złotej klatce, a Jakub nigdy się do niej nie zbliżył, to jeszcze coraz trudniej przyjdzie jej robienie dobrej miny do złej gry. Oczywiście po to, aby Sanocki nie domyślił się, że Kasia ukrywa przed nim prawdę o ich córce Zosi.

Aneta w 1929 odcinku "M jak miłość" dowie się, co łączy Kasię z Anką?

Jednego Kasia nie przewidzi, że w 1929 odcinku "M jak miłość" do Anety (Ilona Janyst) zgłosi się Anka Sokołowska (Katarzyna Russ), która szantażem wyciągnęła od niej sporo pieniędzy za milczenie w sprawie sfałszowanego testu na ojcostwo. Dawna koleżanka Kasi, która jeszcze rok temu pracowała w laboratorium, postarała się o to, żeby Jakub dostał nieprawdziwy wynik badania DNA i uwierzył, że ojcem dziecka byłej żony jest Mariusz.

Wieczorem w 1929 odcinku "M jak miłość" Aneta i Olek (Maurycy Popiel) urządzą w swoim mieszkaniu mikołajkowe przyjęcie. Ona zaprosi Kasię i Mariusza, a on dla Jakuba i Martynę (Magdalena Turczeniewicz). Oczywiście nie uzgodnią tego ze sobą, więc kiedy Karski zjawi się w mieszkaniu przyjaciół, Aneta aż zblednie. Szczególnie, że w łazience będzie się ukrywała płacząca Kasia.

Tak Aneta pozna sekret Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość". Podsłucha jej rozmowę z Anką

Tuż przed tym jak w 1929 odcinku "M jak miłość" Jakub przyjdzie do Chodakowskich, Aneta podsłucha rozmowę Kasi z Anką Sokołowską i tak pozna jej sekret, dowie się, że od miesięcy okłamuje wszystkich.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy, jest końcem świata dla Kasi ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu samą siebie... - wyjaśnia Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jakub zobaczy zapłakaną Kasię u Chodakowskich w 1929 odcinku "M jak miłość"

Na widok zapłakanej Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość" Jakubowi przez myśl nie przejdzie, dlaczego jego była żona zalewa się łzami. Nie zdąży jej o to zapytać, bo w drzwiach mieszkania stanie Mariusz trzymający na rękach Zosię.

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym, może stać kłamstwo. Na pewno nie spodziewa się takiego ciosu od Kasi - zapowiada Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kasia zmusi Anetę do milczenia w 1929 odcinku "M jak miłość"?

Kłamstwo Kasi wyda się w 1929 odcinku "M jak miłość" jednak to od Anety zależy, czy Jakub i Mariusz poznają prawdę, czyją córką jest Zosia. Sytuacja będzie tak napięta, że Kasia znów postawi wszystko na jedną kartę i szantażem zmusi Anetę do milczenia. Wiele wskazuje na to, że aż do finału sezonu "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną w maju były i obecny mąż Kasi nie dowiedzą się, co przed nimi ukrywa.