M jak miłość, odcinek 1929: Martyna zobaczy Jakuba z Kasią i Mariuszem i aż ją zamuruje! Będzie musiała przyznać się, że Karski jest ojcem jej córki - ZDJĘCIA,WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Na wtorkowy 1929 odcinek "M jak miłość" warto czekać, bo w końcu Kasia poniesie karę za kłamstwa o ojcu swojej córki Zosi. Sfałszowała wynik testu na ojcostwo, aby Mariusz uwierzył, że Zosia jest jego dzieckiem, a Jakub pozwolił jej odejść do kochanka i zgodził się na rozwód. Dręczona poczuciem winy Kasia nie może jednak zaznać spokoju!

Tak w 1929 odcinku "M jak miłość" wyda się kłamstwo Kasi o ojcu jej córki Zosi

To kłamstwo jak toksyna niszczy jej szczęście z Mariuszem także podczas ich miesiąca miodowego. A będzie jeszcze gorzej, kiedy w 1929 odcinku "M jak miłość" Kasia mocno odczuje skutki, tego co zrobiła jeszcze przed narodzinami Zosi. Bo jej tajemnicę odkryje Aneta (Ilona Janyst) i to w takiej chwili, że gdy wyda się, że to Jakub jest ojcem Zosi, Karski i Sanocki staną twarzą w twarz.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1929: To on połączy Kasię i Jakuba, kiedy prawda o dziecku Karskiego wyjdzie na jaw. Ściągnie go z Martyną do mieszkania tylko w tym celu - WIDEO

Kasie nie oderwie wzroku od Jakuba w 1929 odcinku "M jak miłość"

Stanie się to na imprezie u Anety i Olka z okazji mikołajek w 1929 odcinku "M jak miłość"! Pechowym zrządzeniem losu Aneta zaprosi Kasię i Mariusza, a Chodakowski, nie wiedząc o planach żony, sprowadzi do ich mieszkania Jakuba i Martynę. Dla wszystkich będzie to niezręczna sytuacja, ale najlepsze wydarzy się, kiedy zapłakana Kasia otrze łzy, nie przyzna się Kubie dlaczego płakała i siedząc przy stole obok Mariusza będzie cały czas wpatrywała się w Karskiego. Przytłoczona wyrzutami sumienia z powodu ich córki!

Martynie zrobi się żal Jakuba w 1929 odcinku "M jak miłość" na kolacji z Kasią i Mariuszem

A gdy do mieszkania Chodakowskich w 1929 odcinku "M jak miłość" dotrze spóźniona Martyna, jedno spojrzenie na gości zabranych przy stole wystarczy, by zrozumiała, że w każdej chwili może się wydarzyć coś, czego nikt nie przewidział.

- Widzę, że to jakaś większa impreza... - tymi słowami Martyna przywita się z Anetą i od razu zauważy, że Jakub ledwo się trzyma.

- Tak wyszło... - przyzna Aneta, lecz nie zrobi nic, aby wyprosić kogokolwiek z gości.

Podczas kolacji w 1929 odcinku "M jak miłość" Mariusz zmierzy Jakuba takim wzrokiem, jakby chciał go zabić. Kasia ze łzami w oczach będzie przyglądała się Kubie z uwagą, a Martynie zrobi się żal Karskiego, że musi to znosić.

Jakub i Mariusz w 1929 odcinku "M jak miłość" nie dowiedzą się, który naprawdę jest ojcem córki Kasi

Nagle z rąk Kasi wypadnie zabawka małej Zosi. Jakub poderwie się z krzesła, aby ją podnieść. Jednak Mariusz go uprzedzi. Chwyci za maskotkę i da Karskiemu do zrozumienia, żeby nie zbliżał się do "jego" córki i żony! Zapowie Kasi, że przewinie Zosię i zakończą kolację u Chodakowskich. W tym momencie pożegnają się też Jakub i Martyna.

- Bardzo was przepraszam. Jakoś tak wyszło - powie Aneta. - Nic się nie dzieje... - zapewni Jakub. - Wszystko jest ok... - doda Martyna.

W finale 1929 odcinka "M jak miłość" oprócz Anety nikt nie będzie wiedział, że Jakub jest ojcem córki Kasi. Ani Karski ani Mariusz nie dowiedzą się prawdy, bo Kasia posunie się do szantażu, aby przyjaciółka jej nie wydała.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?