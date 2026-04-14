M jak miłość, odcinek 1927: Marysia przekona Pawła do leczenia depresji. Wyrzeknie się syna, jeśli nie spełni jej warunku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1927 odcinku „M jak miłość” poważne konsekwencje próby samobójczej Pawła dotkną jego bliskich. Choć Zduński opuści szpital, jego stan psychiczny wcale się nie poprawi. Wręcz przeciwnie, pogrąży się w depresji, straci nadzieję i zacznie odpychać od siebie najbliższych.

Bliscy spróbują przymówić Pawłowi do rozsądku

Właśnie w 1927 odcinku "M jak miłość" dojdzie do ostrej konfrontacji między Pawłem a Piotrem (Marcin Mroczek). Brat spróbuje przemówić mu do rozsądku i przekonać, że potrzebuje specjalistycznej pomocy. Paweł jednak nie będzie chciał tego słuchać, wybuchnie złością, frustracją i poczuciem beznadziei. Konflikt bliźniaków pokaże, jak bardzo Zduński zamknął się w sobie i jak trudno będzie do niego dotrzeć.

Marysia przekona Pawła do terapii w 1927 odcinku "M jak miłość"?

Sytuacja stanie się na tyle poważna, że do akcji wkroczy Marysia. W 1927 odcinku „M jak miłość” Rogowska zabierze syna do Grabiny, gdzie będzie mógł liczyć na wsparcie całej rodziny. Na miejscu Paweł spotka także swojego syna Antosia (Mark Myronenko), co tylko uwypukli, jak wiele ma jeszcze do stracenia. Jednak to nie czułość, a stanowczość okaże się kluczowa. Marysia nie będzie już dłużej patrzeć bezczynnie na cierpienie syna i jego ucieczkę od problemu. Postawi sprawę jasno i nie pozostawi mu wyboru.

Wiem, że przechodzisz przez straszny czas… Wiem i rozumiem. I będę przy tobie, będziemy… Zawsze i w każdej sprawie możesz na mnie liczyć! Stawiam jeden warunek… Tylko jeden, ale uprzedzam, że w tej sprawie nie ustąpię! (…) Zaczniesz leczenie i terapię… I to nie jest prośba. To warunek, żebyśmy nadal mogli być rodziną...

Te słowa będą dla Pawła przełomowe. Po raz pierwszy ktoś tak jasno pokaże mu, że dalsze ignorowanie problemu nie wchodzi w grę. Marysia postawi wszystko na jedną kartę, nawet relację z własnym synem, jeśli ten nie zdecyduje się zawalczyć o siebie.

W 1927 odcinku „M jak miłość” ogromne znaczenie będzie miało także wsparcie całej rodziny w Grabinie. Obecność bliskich, a zwłaszcza syna, zacznie powoli docierać do Pawła i uświadamiać mu, że nie jest sam. Mimo to droga do wyjścia z depresji okaże się długa i trudna.

Po dramatycznych wydarzeniach i ultimatum Marysi życie Pawła nie będzie już takie samo. Teraz wszystko zależy od tego, czy zdecyduje się przyjąć pomoc i zawalczyć o siebie, czy dalej będzie uciekał przed rzeczywistością.