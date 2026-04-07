M jak miłość, odcinek 1926: Paweł pożegna się z życiem. Zaleją go wspomnienia o zmarłej France i już nie wytrzyma - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-07 20:12

W 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) nie będzie chciał już dłużej żyć bez Franki (Dominika Kachlik)! Pięć miesięcy po śmierci żony Zduński nadal się nie pozbiera, nie wróci do rodziny, do syna Antosia i stanie się wrakiem człowieka. Poza tym Paweł zacznie pić i właśnie pod wpływem alkoholu zapowie zmarłej France, że wkrótce do niej dołączy. Wspomnienia dawnego życia z Franką dobija go do tego stopnia, że w 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł pożegna się z życiem. Napisze list do matki i będzie chciał się zabić. Poznaj kulisy tych wstrząsających wydarzeń.

Zbliżenie na uśmiechniętą Dominikę Kachlik w różowo-niebieskim swetrze oraz Rafała Mroczka z zasmuconą miną, ilustrujące dramatyczne wspomnienia Pawła o zmarłej France z serialu M jak miłość. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Zbliżenie na uśmiechniętą Dominikę Kachlik w różowo-niebieskim swetrze oraz Rafała Mroczka z zasmuconą miną, ilustrujące dramatyczne wspomnienia Pawła o zmarłej France z serialu "M jak miłość". Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Paweł zabije się w 1926 odcinku "M jak miłość"? Próba samobójcza Pawła będzie jedną z większych tragedii obecnego sezonu serialu. Jakby już nie wystarczyła śmierć Franki, depresja Zduńskiego, który miesiąc po pogrzebie żony porzucił syna Antosia i uciekł od bliskich. Na wiele tygodni ukrył się w opuszczonym domku, leśniczówce nad jeziorem w Kampinosie i właśnie tam postanowi ze sobą skończyć. 

Paweł przy grobie Franki w 1926 odcinku "M jak miłość" powie, że znów będą razem

Jak dojdzie do tego, że w 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł targnie się na swoje życie, żeby tylko znów być ze zmarłą Franką? Po czterech miesiącach siedzenia w kryjówce na odludziu kolejny raz wybierze się na grób Franki. Tylko po to, by wyznać ukochanej, że wkrótce się zobaczą...

Ostatni telefon Pawła do Piotrka w 1926 odcinku "M jak miłość"

Zaraz potem w 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł zadzwoni do Piotrka (Marcin Mroczek) i nieoczekiwanie zapowie, że następnego dnia na dobre wróci do Antosia i rodziny. To będzie jego ostatni telefon do brata i rozmowa z Piotrkiem. Po czym wniesie do leśniczówki karton wódki i będzie pił całą noc. Rozmawiając ze nieżyjącą Franką, której powie, że lada moment do niej dołączy. 

Wspomnienia o France dobiją Pawła w 1926 odcinka "M jak miłość"

Następnego wieczora w 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł wróci do mieszkania w Warszawie, gdzie zaleją go wspomnienia chwil szczęścia z Franką. Przypomni sobie ich ślub w Bukowinie Tatrzańskiej, wyprawę w góry podczas miesiąca miodowego, narodziny ich syna i inne piękne momenty.

Pod ich wpływem znów sięgnie po alkohol, który połączy z lekami nasennymi. Zażyje całe opakowanie tabletek, lecz wcześniej napisze list do Marysi (Małgorzata Pieńkowskiej), w którym pożegna się z życiem. Dość szybko Paweł straci przytomność i padnie na podłogę, na ulubiony sweter Franki, który nosiła zawsze w górach. 

Umierającego Pawła w finale 1926 odcinka "M jak miłość" znajdzie Marysia...

M jak miłość, odcinek 1926: Paweł pożegna się z życiem. Zaleją go wspomnienia o zmarłej France i dłużej tego nie wytrzyma - ZDJĘCIA
