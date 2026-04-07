M jak miłość, odcinek 1926: Artur zlekceważy wezwanie do nieprzytomnego Pawła, bo zajmie się Joanną. Tylko Marysia będzie czuwała przy synu - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-07 16:19

W 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) będzie walczył o życie w szpitalu po zażyciu leków nasennych zmieszanych z alkoholem, a w tym czasie Artur Rogowski (Robert Moskwa) całą swoją uwagę poświęci Joannie (Dominika Sakowicz)! Młoda lekarka tak rozkocha w sobie Artura, że nie będzie z nim żadnego kontaktu, gdy rozegra się tragedia! Nikt nie dodzwoni się do Rogowskiego, który w 1926 odcinku "M jak miłość" spędzi wieczór z Joanną. Przy nieprzytomnym Pawle w szpitalu będzie czuwała sama Marysia (Małgorzata Pieńkowska).

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Artur Rogowski (Robert Moskwa) z zaniepokojeniem patrzy w lewo, ubrany w granatową kurtkę i kratkowaną koszulę. Obok, w szpitalnym łóżku, leży Paweł Zduński (Rafał Mroczek) z maską tlenową na twarzy. Więcej o dramatycznych chwilach bohaterów przeczytasz na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W tej jednej dramatycznej chwili w 1926 odcinku "M jak miłość" dla Marysi stanie się jasne, że nie może liczyć na Artura, że może odda się od niej coraz bardziej, bo jego myśli i całą uwagę zaprząta dużo młodsza kobieta. Joanna Dobrzańska tak omota Rogowskiego, że przy niej zapomni o całym świecie! Szczególnie o żonie, która będzie go potrzebowała bardziej niż kiedykolwiek. 

Rodzina Pawła zbierze się w szpitalu w 1926 odcinku "M jak miłość", ale bez Artura!

Walka o życie Pawła, który w 1926 odcinku "M jak miłość" będzie chciał się zabić, połączy całą rodzinę Zduńskich, ale nie Artura. Tuż po tym jak Marysia znajdzie nieprzytomnego Pawła i wezwie karetkę, ratownicy zabiorą go do szpitala. Tam natychmiast przyjadą Piotrek (Marcin Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek), którzy nie dotrą do mieszkania Pawła, gdzie Marysia będzie go ratowała przed śmiercią!

Brat i bratowa Pawła w 1926 odcinku "M jak miłość" nie dopuszczą do siebie myśli, że on może umrzeć. Widząc w jakim stanie będzie Marysia, natychmiast spróbują się skontaktować z Arturem. Bezskutecznie!

Artur nie odbierze telefonu od Zduńskich, bo w 1926 odcinku "M jak miłość" będzie z Joanną

Rogowski wieczór spędzi z Joanną i tak się zatraci w tej potajemnej schadzce, że nie odbierze żadnego telefonu od bliskich! Kiedy w końcu zjawi się w szpitalu, gdzie trafi nieprzytomny Paweł, dopadną go wyrzuty sumienia, że był z Joanną, nie wiedząc o tym, jaki dramat się rozgrywa jego rodzinie. Z trudem ukryje jak bardzo jest mu wstyd nie tylko przed Piotrkiem i Kingą, lecz przede wszystkim przed żoną, którą kolejny raz zawiedzie.

Marysia będzie czuwała przy nieprzytomnym Pawle w 1926 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie zrozpaczona Marysia nie odstąpi szpitalnego łóżka Pawła ani na krok, czekając w 1926 odcinku "M jak miłość" aż Zduński odzyska przytomność. Mimo że lekarz poinformuje rodzinę, że Paweł przeżyje, to dla wszystkich będzie jasne, że jego stan jest poważny, że zmaga się z depresją. 

M jak miłość. Paweł odnaleziony, ale nie wróci do syna i rodziny!

