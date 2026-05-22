Nowa Martyna w M jak miłość! Tak się zmieni w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Martyny w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Martyna rozkwitnie i przejdzie niezwykłą przemianę. Na twarzy Wysockiej w końcu zagości promienny uśmiech, ale to nie jedyna rzecz, jaka się u niej zmieni! Ale spokojnie, gdyż nikt nie mówi tutaj o zmianie aktorki, bo Magdalena Turczeniewicz dalej będzie się wcielać w rolę lekarki. Tyle tylko, że już z inną twarzą!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej widzowie zobaczą Wysocką w zupełnie innej fryzurze, która kompletnie ją zmieni! Do tego stopnia, że aż trudno będzie ją rozpoznać, bo będzie nieco inna niż do tej pory! Zwłaszcza, że Martyna przyzwyczaiła do swoich długich i ciemnych włosów, a teraz to się zmieni!

Tak się zmieni Wysocka w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Zdradzamy, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Martyna pojawi się już w krótszych włosach! Wysocka przejdzie niezwykłą metamorfozę, która tylko doda jej uroku! Szczególnie, że tuż za nią pójdą i kolejne zmiany, bo przecież uśmiech zakochanej w Jakubie (Krzysztof Kwiatkowski) Martynie nie pojawi się znikąd!

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to Karski będzie odpowiedzialny za przemianę Wysockiej? Czy to za jego sprawą Martyna zmieni wizerunek i w końcu zacznie się uśmiechać? Czy będzie szczęśliwa już na dobre?

Czy Martyna i Jakub będą razem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Taki scenariusz przewidują fani "M jak miłość", którzy zaczęli ochoczo komentować post odmienionej aktorki na jej Instagramie. Tym bardziej, że Martyna uchyliła rąbka tajemnicy, w związku z czym fani już popłynęli!

- Nagrywamy nowy sezon @mjakmilosc.official 😎 Dużo się dzieje!!!❤️ - skomentowała Magdalena Turczeniewicz pod zdjęciem z planu.

- 😍❤️Mam nadzieję,że Martyna w końcu odnajdzie miłość,szczęście i spokój u boku...Kuby❤️❤️❤️ - skomentowała jedna z fanek, na co wymownie odpowiedziała jej sama aktorka - ✊️❤️

- Uwielbiam postać Martyny. Mam nadzieję, że będą razem z Kuba para. Oboje zasługują na szczęście. ❤️

- 😮😮😮 wow ! Team Martyna & Kuba.

- Ja polubiłam postać Martyny ❤️powinna być z Jakubem ❤️może tak rozwinie się ten wątek 😍

- Martyna i Jakub ❤️‍🔥 wciąż na Was liczę 🫣

- Mam nadzieję że Martyna i Jakub się do siebie zbliżą 🔥❤️

- Oby Martyna była z Kuba! Trzymam kciuki❤️.

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej między Martyną, a Jakubem faktycznie narodzi się coś więcej? Radość i przemiana Wysockiej mogą na to wskazywać! Zwłaszcza, że przecież Karski wciąż nie będzie wiedział, że jest ojcem córki Kasi (Paulina Lasota), bo była żona zrobi wszystko, aby jej sekret nie wyszedł na jaw!

