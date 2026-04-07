Barwy szczęścia, odcinek 3353: Grażyna wygarnie Tomkowi, co o nim myśli. Oliwka uznała ją za zagrożenie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3353 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Grażyna w 3353 odcinku "Barw szczęścia" będzie nadal zagrożeniem dla związku Oliwki i Tomka? Wiele wskazuje na to, że tak, bo Kępski nadal będzie Wiracką zainteresowany. Szczególnie po tym jak Grażyna i Patryk się rozstali, a Jezierski wcale nie ukrywa już tego, że to właśnie Tomek był powodem ich zerwania! Skoro wciąż coś do siebie czują. Choć między Tomkiem i Grażyną do niczego nie doszło, Oliwka nadal będzie miała powody do niepokoju.

Przypadkowe spotkanie Tomka i Grażyny w 3353 odcinku "Barw szczęścia"

Aby ukochana nie robiła mu już scen zazdrości o Grażynę, Tomek postanowi trzymać się od niej z daleka. Z marnym skutkiem, bo przypadek sprawi, że znów na siebie wpadną w mieszaniu jego matki Wandy (Maja Barełkowska).

W 3353 odcinku "Barw szczęścia" Kępska ostatecznie pożegna się z żałobą po mężu Henryku (Zbigniew Suszyński). Usunie z domu rzeczy zmarłego zwyrodnialca, który w przeszłości zgwałcił Grażynę! Do tego właśnie ją poprosi, aby pomogła jej w doborze nowej garderoby, bo Wanda zmieni swój wygląd i przejdzie zaskakującą metamorfozę. Niespodziewanie w mieszkaniu pojawi się Tomek!

Tak Tomek potraktuje Grażynę w 3353 odcinku "Barw szczęścia". Spełni żądanie Oliwki

Na widok Grażyny w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Kępski bardzo chłodno ją potraktuje. Kobieta wyczuje, że odkąd wrócił do Oliwki wyraźnie jej unika. Bo przecież postawiła mu warunek, że nie może się już widywać z dawną miłością.

- Raz sam szukasz kontaktu, potem mnie unikasz… O co ci chodzi? Tak naprawdę…

- Nie no, daj spokój, Grażyna, nie unikam…

- Oliwka ci zabroniła ze mną rozmawiać? Bo co? Jestem dla niej jakimś zagrożeniem? - zapyta wprost Grażyna, a Tomek jak zawsze zacznie kręcić, by nie przyznać się otwarcie do swoich uczuć wobec byłej dziewczyny.

Jakby tego było mało, w 3353 odcinku "Barw szczęścia" Kępski nie przyzna się Oliwce do spotkania z Grażyną, więc poczuje się oszukana. Nie będzie z nią szczery, by jej nie denerwować, ale kolejne kłamstwo Tomka sprawi, że Oliwka straci do niego zaufanie.

Barwy szczęścia. Afera w hotelu Bruna! Ukryje przed Justinem zyski z tej imprezy

"Barwy szczęścia" odcinek 3354 - kiedy, gdzie i o której emisja w TVP?

Nadchodzący 3354 odcinek "Barw szczęścia" dostarczy widzom kolejnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby być na bieżąco z najnowszymi wątkami. Premierowy 3354. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

