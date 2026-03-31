M jak miłość, odcinek 1926: Mateusz z nową dziewczyną na ślubie Michała i Eweliny! Majka nie będzie mogła na to patrzeć - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Eweliny i Michała, na który w 1926 odcinku "M jak miłość" Mateusz pojedzie z przyjaciółmi ze studiów, będzie dla Bogny idealną okazją, żeby zakręcić się koło Mostowiaka. Siostra chłopca, którego Mateusz uratował przed utonięciem i z którą los połączył go w dramatycznych okolicznościach, jest sąsiadką Winiara, więc ona także znajdzie się na liście gości ślubnych młodej pary. Ale wcale nie jako osoba towarzysząca Mateusza.

Bogna pocałuje Mateusza przy Majce w 1926 odcinku "M jak miłość"

Już przed ceremonią ślubną Bogna w 1926 odcinku "M jak miłość" wypatrzy Mateusza wśród żołnierzy, podejdzie do niego i niewinnie pocałuje w policzek. Ich pocałunek zauważy Majka, która nagle zrobi się zazdrosna i uzna Bognę za rywalkę. A przecież nie dała Mostowiakowi nadziei na związek, na to, że z nim będzie, że rozstanie się z Tomkiem (Chris Cugowski), który ją zdradza i oszukuje, a do tego będzie miał dziecko z Justyną.

Zazdrość Majki o Mateusza wybuchnie przed ślubem w 1926 odcinku "M jak miłość"

Urywki scen z 1926 odcinka "M jak miłość", które można już zobaczyć w "Kulisach serialu M jak miłość" wskazują na to, że zazdrość Majki o Mateusza i jego relację z Bogną wybuchnie tuż przed ślubem Eweliny i Michała i będzie narastała z każdym kolejnym spotkaniem z rywalką.

M jak miłość. Ta dziewczyna zmieni życie Mateusza na zawsze! Majka straci swoją szansę?

- Gdzieś pojawia się mała zazdrość. Jest to dziwne dla Majki. Wcześniej to ona była obok Mateusza, teraz nagle jest Bogna... Majka zdaje sobie sprawę z tego, że trochę jest nie fair i te uczucia zazdrości nie są u niej zbyt chciane... Ale nic nie jest w stanie na to poradzić. Na pewno uświadamia jej to, w którym kierunku może powinna iść - wyjaśniła zachowanie Majki grająca tę rolę Matylda Giegżno. - Majka to troszeczkę taki pies ogrodnika. Sama nie chce, sama ma innego chłopaka. Niech Mateusz sobie znajdzie kogoś. Tym bardziej jeśli ma możliwość nawet sobie znaleźć taką super dziewczynę, jaką jest Bogna to dlaczego by nie... Myślę, że Bogna może pazur pokazać - ocenił Jakub Sirko w "Kulisach serialu M jak miłość", który wciela się w Janka Winiara, brata Michała i najlepszego przyjaciela Mateusza.

Bogna wyzna Mateuszowi, co do niego czuje w 1926 odcinku "M jak miłość". Tak go w sobie rozkocha?

Jak daleko w 1926 odcinku "M jak miłość" posunie się Bogna, żeby rozkochać w sobie Mateusza? Jak bardzo będzie działała Majce na nerwy swoich zachowaniem? Nowa dziewczyna u boku Mostowiaka nie będzie miała żadnych oporów, żeby dzielić się z nim swoimi uczuciami. Powie wprost, jak bardzo się cieszy, że się poznali, że ktoś taki jak on uratował jej brata przed śmiercią w rzece.

- Jesteś dla mnie bardzo ważny. Chciałabym, żebyś o tym wiedział - zapewni Mateusza Bogna, kiedy wymkną się razem z wesela Eweliny i Michała. Nie wiedząc, że przygląda im się Majka.

Sherazade Wolff, która dopiero co dołączyła do obsady "M jak miłość" zapewniła, że Bogna zakochana w Mateuszu zrobi wszystko, żeby zdobyć jego miłość. Nawet jeśli to oznacza, że będzie musiała mu się trochę narzucać.

- Bardzo się staram, żeby Mateusz mnie wreszcie zauważył. To mnie troszeczkę zaskakuje, że on jest taki nieśmiały, że jest niepewny siebie jeszcze, ale to przejdzie. Chyba przebijam się przez te wszystkie ściany. Bogna czuje, że Mateuszowi podoba się inna dziewczyna. Trudno jej się z tym pogodzić - zapowiedziała Sherazade Wolff w "Kulisach serialu M jak miłość".