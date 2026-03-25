M jak miłość. Ostra walka Majki i Bogny o Mateusza. Która zdobędzie serce Mostowiaka? - ZDJĘCIA

Walka o Mateusza z "M jak miłość"

Niebawem w "M jak miłość" Mateusz znajdzie się w centrum uwagi dziewczyn. Mostowiak od dawna żywi uczucia do Majki, ale ona jest związana z niewiernym i oszukującym ją Tomaszem (Chris Cugowski). Wnuka Barbary (Teresa Lipowska) traktuje jak znajomego i może nawet dostrzega jego zauroczenie, ale nic z tym nigdy nie zrobiła. Nadal przystaje przy związku z Tomkiem, który ją oszukuje.

Bogna natomiast pojawiła się w życiu Mateusza przypadkowo, ponieważ jest siostrą uratowanego przez Mostowiaka chłopca. Dzięki sprawnej interwencji Mateusza, Igor (Maksymilian Obst) przeżył wypadek nad wodą, a dziewczyna zobaczyła jak bohaterski, empatyczny i dobry jest student. Już wiadomo, że Bogna będzie chciała rozwinąć znajomość z chłopakiem i okaże to właściwie wprost. To nie spodoba się Majce, która coraz bardziej zacznie dostrzegać, że Mateusz jest bardzo dobrym kolegą, a może nawet kimś więcej.

Majka zazdrosna o Bognę

Mateusz stoi na pewnego rodzaju rozdrożu. Na pewno czuje, że życie podsunęło mu Bognę w jakimś celu. Być może, by wybrać tę relację, zapomnieć o Majce, odłożyć na bok to co nie działa, to co nie ma prawa działać - mówi Rafał Kowalski w "Kulisach M jak miłość". Majka wybrała innego mężczyznę niż myślała, że wybiera - komentuje Matylda Giegżno. - Mateusz traktuje ją o wiele lepiej. Majka chciałaby, by Tomasz zachowywał się jak Mateusz, no ale się nie zachowuje - dodaje aktorka.

Już wiadomo, że kiedy relacja Bogny i Mateusza się zacieśni, nie ujdzie to uwadze Majki. Może studentka nie będzie knuć intryg i na siłę rozwalać nowej relacji Mostowiaka, ale widać będzie, że nie pasuje jej nowa "koleżanka". Majka powoli zauważy, że może traci dużą szansę na to, by związać się z Matuszem i mieć oddanego, poukładanego chłopaka

Majka przełamie się i zawalczy o Mateusza w "M jak miłość"?

Majka to taki troszeczkę pies ogrodnika, bo sama nie chce, sama ma innego chłopaka... Niech Mateusz sobie znajdzie kogoś. Tym bardziej jak ma możliwość znaleźć taką fajną dziewczynę jaką jest Bogna, to dlaczego nie? - komentuje Jakub Sirko.

Już wiadomo, że Bogna ostro zawalczy o Mateusza, dojdzie nawet do pocałunku. Jeśli Majka szybko nie odważy się wyznać Mostowiakowi uczuć, może nie być mowy o ich dalszych relacjach.

