M jak miłość, odcinek 1925: Uzależnienie Miśka. Zduńscy z przerażeniem odkryją problemy syna - ZDJĘCIA

- Ale skąd ja mam wiedzieć ile będę grał? Za każdym razem umawiamy się o innej porze na rozgrywkę z chłopakami - wybuchnie chłopak.

- Dobrze, kochanie, to porę będziesz mógł sobie wybrać dowolną - wytłumaczy Kinga.

- Tak, byle do 20. I maksymalnie godzinę dziennie i ani minuty dłużej! - uzna Piotrek.

- Co?! Tato, to jakaś porażka! Nie mogę zostawić chłopaków w trakcie gry!

- Misiek, martwimy się o ciebie z tatą. Stałeś się drażliwy, pogorszyły się twoje oceny, na całe dnie znikasz w swoim pokoju. Zdecydowanie za dużo czasu spędzasz przed komputerem, to ci nie służy - spokojnie wyjaśni Zduńska. - Popełniliśmy błąd, te zasady powinniśmy zastosować od początku, ale teraz musimy zrobić krok wstecz i wiem, że to jest dla ciebie trudne, ale musimy ustalić, ile czasu każdego dnia możesz poświęcić na spędzanie czasu przed komputerem

- I przed telefonem - doda Piotrek.

- Od ekranu bardzo łatwo można się uzależnić.